Serie C femminile, Tonno Callipo volley pronta all’esordio. Coach Boschini: «Inizio impegnativo»

Manca ormai poco allo start ufficiale del torneo di Serie C femminile che vedrà esordire la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, a San Giovanni in Fiore, l’8 ottobre. Ancora poco più di una settimana e Vinci e compagne inizieranno ad inseguire un obiettivo voluto da società e squadra. Con il tecnico Diego Boschini tracciamo un primo bilancio del precampionato, volgendo lo sguardo anche alle prime gare in calendario delle giallorosse. «Si, ormai l’inizio del campionato è vicino – spiega coach Boschini – e ci stiamo preparando al meglio per farci trovare preparati e pronti. La prima a San Giovanni in Fiore è una delle trasferte più lunghe del campionato, in un campo non facile. Sarà sicuramente una sfida che affronteremo con grande entusiasmo. La seconda gara è in casa con la Stella Azzurra, realtà che da anni affronta questo campionato con le proprie giovani atlete e riesce sempre a fare ottimi risultati. La terza sfida, sempre in casa, con Pizzo la definirei già un assaggio di alta classifica. Sicuramente sarà un inizio difficile, impegnativo e al quale dovremo rispondere fin da subito, con prove di carattere non indifferenti». Alcuni media oltre che addetti ai lavori indicano la Callipo come la favorita principale, ma Boschini vola basso. «Per quanto riguarda ciò che dicono di noi, preferisco sempre che sia il campo a parlare perché, alla fine, è l’unico giudice supremo. Tutto il resto è superfluo. Noi sappiamo quanto valiamo e dovremo essere bravi a dimostrarlo sul rettangolo di gioco, partita dopo partita. Le somme si tirano alla fine».

Riguardo invece a chi lotterà per la vetta il tecnico spiega: «Faccio fatica ad indicare le squadre che lotteranno per l’alta classifica poiché non conosco appieno i roster e i veri valori in gioco. Sono curioso di vedere le altre compagini all’opera, piuttosto sono affascinato dall’idea di poterle affrontarle tutte come se fossero pretendenti alla vittoria del campionato. Questa è la mentalità che sto cercando di portare in palestra e di trasmettere alle ragazze». Sul primo test della scorsa settimana il tecnico conclude: «L’allenamento congiunto con San Lucido ci ha dato ottime indicazioni su cosa migliorare nel nostro gioco. Le sensazioni iniziali sono buone ma non ancora sufficienti. Il nostro obiettivo è quello di rimanere umili e lavorare sodo di settimana in settimana, solo così possiamo aumentare le probabilità di poter vincere questo campionato».

