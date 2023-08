Volley, Miriana Piarulli nuova schiacciatrice della Tonno Callipo Vibo

Duttilità e qualità tecnica. Queste le virtù della nuova schiacciatrice della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia Miriana Piarulli, pugliese di Corato, che compirà 28 anni il prossimo 2 ottobre. Nata come palleggiatrice diventa, sei anni fa, prima opposta e poi laterale, diventando un vero e proprio jolly a disposizione della squadra. Alla fine si impone come schiacciatrice, anche se l’anno scorso in B2 con lo Sportilia Volley Bisceglie gioca pure da opposto. Miriana tredicenne cresce nella Polis Volley Corato fino alla stagione 2021-22, poi appunto l’esperienza a Bisceglie con lo Sportilia Volley. In famiglia, più grande di due anni, la sorella Antonella gioca da centrale in B2.

Sui motivi della scelta di Vibo, Miriana spiega: «Ho accettato la proposta della Tonno Callipo Volley perché amo le sfide e sono molto ambiziosa al pari del progetto della Società giallorossa. Ritengo che come prima esperienza lontano dalla Puglia, per me Vibo Valentia possa essere il posto giusto per esprimermi al meglio».

Fiducia anche sulla prossima stagione: «La squadra che affronterà questa stagione è stata costruita dalla Società con presupposti validissimi. Ho la fortuna di ritrovare per nuove compagne alcune vecchie conoscenze e ciò mi fa molto piacere. L’obiettivo è quello di creare buone basi per formare una squadra solida, che possa lavorare in modo professionale oltreché consapevole degli obiettivi. Ovviamente le vittorie saranno una conseguenza del lavoro individuale e collettivo».

Riguardo al fattore ambientale idee molto chiare: «Avremo sicuramente modo di presentarci al meglio ai tifosi giallorossi. Voglio solo dire a tutti loro che abbiamo un obiettivo in comune: vincere il più possibile. Ci vediamo presto e – conclude Miriana – vi aspettiamo numerosi al palazzetto».

