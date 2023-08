Arriva alla Volley Tonno Callipo il libero Martina Landonio

Monzese di Carate Brianza, 19 anni lo scorso 31 marzo, Martina Landonio è l’altro libero della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Inizi da schiacciatrice vicino casa nell’Ardor Volley Academy D.F., vincendo nel 2017-18 il titolo provinciale Under 14. Quindi campionato di Serie D con UYBA Volley dove nella stagione 2019-20 è passata al ruolo di libero, e sempre nella stessa società di Busto Arsizio ha giocato nelle varie Under 16, 17 e 19 con titoli regionali e provinciali vinti, oltre ad alcune presenze in B2. Nella stagione 2021-22 il passaggio al Volley Segrate 1978 disputando U18 e Serie C; quindi la scorsa stagione in B2 con la Polisportiva 1990 Gioiosa Ionica. In famiglia stessa passione per la sorella minore, schiacciatrice nelle giovanili di Vero Volley Milano.

Alquanto entusiasta Martina della prossima avventura con la Tonno Callipo. «Sono molto felice e impaziente di iniziare questa nuova esperienza – ammette – ho accettato di giocare a Vibo perché fin da subito quella giallorossa mi è sembrata una società molto seria e ambiziosa in cui, considerando la mia giovane età, avrò ampi margini di crescita e miglioramento. Anche se questo sarà il primo anno in campo femminile per la Callipo, ritengo che non sarà un problema per la società vista la grande esperienza oltreché i successi conquistati in campo maschile. Alla base di grandi ambizioni ci deve essere un gruppo molto unito e solido, oltre ad un duro lavoro in palestra sia fisico che tecnico. L’obiettivo – ammette Martina – sarà quello di vincere il campionato ed approdare così in B2. A tal riguardo mi aspetto un tifo numeroso e caloroso, pronto a sostenere la squadra in qualsiasi momento ed a darci la carica oltre che sollevarci nei momenti di calo!»

