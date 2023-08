Volley, Camilla Macedo alla Tonno Callipo: «Vogliamo giocarcela a viso aperto con tutti»

Trentaquattro anni compiuti lo scorso 25 gennaio, 192 cm di altezza per una centrale di grande qualità e spessore. Macedo vanta un ricco curriculum con dieci maglie cambiate dal 2007 ad oggi, tra B2 e A2, con promozioni e play off: Aragona, Rossano, Orlandina, Mercato San Severino, Bari Volley, Marsala, Castelvetrano, Volley Aprilia, Volley Terrasini, Caffè Trinca Palermo (in queste ultime due esperienze promozione in B1), e nella stagione appena conclusa ha militato nella Ericina Volley Trapani con un 4° posto finale in Serie B2. Sui motivi della scelta di Vibo, Macedo spiega: «Ho accettato la proposta della Tonno Callipo per la serietà della società calabrese e per il progetto ambizioso che mi ha proposto il direttore sportivo Defina. Personalmente, pur non conoscendo questa categoria, non avendola mai giocata, sono molto stimolata e ho grande desiderio di buttarmi presto in questa nuova avventura». Sui traguardi da perseguire idee alquanto chiare: «Sicuramente i nostri obiettivi non sono quelli di rimanere nella categoria. Vogliamo giocarcela a viso aperto con tutti e soprattutto vogliamo divertirci». E non manca un pensiero per i tifosi:

«Vorrei invitarli a sostenerci per raggiungere i nostri obiettivi insieme, perché avere il calore dei tifosi è essenziale», ha concluso Macedo.

