Volley Tonno Callipo: Jacopo Cimmino tra i nuovi volti

Tra i nuovi volti della Serie B giallorossa ci sarà il romano Jacopo Cimmino, 23 anni da compiere il

prossimo 26 ottobre. Opposto di ottime qualità tecniche e fisiche, Cimmino ha iniziato la sua carriera pallavolistica con l’Athlon Club Ostia militando per due anni in Serie D e uno in C, partecipando

contestualmente ai campionati di categoria Under 16 e 18. Nonostante le varie proposte in Serie B da

società romane, a 18 anni Cimmino sceglie di spostarsi in Inghilterra per studiare, e al contempo

giocare per l’Università di Swansea in Galles per 2 anni. La scorsa stagione invece a Newcastle, ha

giocato per l’Università di Northumbria disputando con il Team Sunderland la NVL Super League, il

massimo campionato inglese. Sui motivi della scelta di Vibo, Cimmino spiega: “Ho accettato la proposta della Tonno Callipo Volley per vari motivi: intanto mi sono fidato della professionalità della società giallorossa. Una società di spessore, che ha accumulato tanta esperienza nei massimi campionati italiani, schierando giocatori di rilevanza non solo nazionale. Inoltre, ho avuto un’ottima impressione dello staff tecnico

che ha dimostrato serietà e affidabilità. Sono sempre stato un grande fan della Callipo ed è quindi un

onore vestire la maglia giallorossa ed avere questa incredibile opportunità di mettermi in gioco”.

Quindi gli obiettivi per la prossima stagione: “Siamo una squadra molto giovane con qualche

nuovo innesto come il sottoscritto. Sicuramente l’intento principale sarà quello di creare e consolidare

un ottimo gruppo-squadra, ciò permetterà di favorire la crescita dei più giovani. Alla fin dei conti

anch’io sono molto giovane e conto di avere lo spazio per migliorare in un ambiente completamente

nuovo per me, avendo giocato all’estero ed accumulato esperienza negli ultimi 3 anni. Farò del mio

meglio per aiutare la crescita collettiva della squadra e raggiungere i nostri obiettivi. Sicuramente al

primo posto raggiungere la salvezza il prima possibile e poi toglierci qualche altra soddisfazione”.

Un pensiero anche per i tifosi: “Premesso che il pubblico giallorosso è abituato ad assistere al

massimo livello della pallavolo, sono sicuro che con il loro supporto ed incitamento riusciremo ad

avere la giusta carica per offrire il miglior spettacolo possibile e soddisfare le loro aspettative. Non

vedo l’ora di cominciare e di entrare a far parte di questa bellissima realtà!”.

