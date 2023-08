Tonno Callipo Volley, Serie B: ritorna Francesco Saragò

Ritorna a Vibo con tanto entusiasmo Francesco Saragò, centrale di 23 anni compiuti lo scorso 22 gennaio. Cresciuto tra le fila della Tonno Callipo Volley, prima nelle giovanili e poi in Serie B, Saragò è reduce da un biennio in A3 con Modica, dove ha avuto modo di accrescere l’esperienza ed affinare le indubbie qualità tecniche. È lui il primo tra gli esperti del nuovo gruppo giallorosso, che cercherà di ben figurare in Serie B alzando l’asticella rispetto agli ultimi anni. Sul suo ritorno in maglia giallorossa è alquanto euforico “Dopo due anni fuori per fare esperienza, sentivo di avere qualcosa in sospeso a Vibo. Quindi ho deciso di accettare la proposta della Callipo che per me è come una seconda famiglia. Ho avuto modo di confrontarmi con il neodiesse Defina e con il coach Piccioni: mi hanno spiegato la portata del progetto della nuova stagione

che verrà e sono rimasto piacevolmente colpito. Mi sento carico ed entusiasta nell’affrontare da protagonista questo campionato di Serie B, sia con i nuovi compagni che con quelli che ho lasciato due anni fa. Per tutti l’obiettivo sarà quello di riportare Vibo e la famiglia Callipo in alto dove meritano’’. Sugli obiettivi Saragò sottolinea: “Negli ultimi anni il movimento pallavolistico è cresciuto notevolmente, è migliorato sia l’aspetto tecnico che il piano atletico. In particolare, il girone meridionale della Serie B si è arricchito di giocatori forti, quindi incontreremo molte squadre blasonate come Letojanni, Palermo, Bronte e la new entry Reggio Calabria che cercheranno il salto di categoria. Dal canto nostro siamo una squadra giovane, con qualche innesto di esperienza e cercheremo di dare sempre il massimo, a partire dagli allenamenti ed in particolar modo durante le partite, per ottenere il migliore risultato possibile”. Non manca un pensiero rivolto ai tifosi “Durante questi due anni fuori – sottolinea Saragò – ho visto molte tifoserie calorose ma la Fossa Giallorossa rimane sempre la migliore. Al di là della categoria speriamo di avere il supporto e l’affetto dei tifosi giallorossi, perché per la fede di una società non esiste categoria. Quindi li aspettiamo numerosi al palazzetto, sperando di farli divertire insieme a tutti i miei compagni. Forza Vibo, sempre”.