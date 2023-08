Volley, Elisa Darretta approda in casa Tonno Callipo Vibo: «Qui per crescere»

Romana di 27 anni da compiere il prossimo 13 novembre, Elisa Darretta è il nuovo libero della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. La sua carriera è iniziata da giovanissima nella società capitolina dell’Apd Palocco dove ha militato nelle varie categorie giovanili fino a 18 anni, raggiungendo anche una promozione in B2. Negli anni è selezionata anche nelle rappresentative regionali, prima come schiacciatrice poi come libero. Raggiunta la maggiore età, Elisa si è dedicata solo agli studi universitari, per poi riprendere la sua passione dopo 4 anni di stop. Prima l’esperienza con la Polisportiva Cali Roma XIII e poi nel 2022 l’arrivo in Calabria alla Sensation Profumerie Gioiosa Jonica dove ha festeggiato la promozione in B2. Nella scorsa stagione militando sempre nel sestetto ionico ha raggiunto il 6° posto in classifica. In famiglia Elisa non è l’unica appassionata alla pallavolo, la sorella maggiore Silvia, infatti, ha giocato per 10 anni, disputando campionati giovanili e di Serie C, sempre nel ruolo di libero. I motivi della scelta di Vibo sono presto detti. «Ho accettato subito e con grande entusiasmo – sottolinea Elisa – la proposta della Tonno Callipo Volley in quanto è una società molto seria e di grandi valori, oltre ad avere un gran bel progetto da realizzare. Ho avuto modo l’anno scorso di conoscere bene la realtà pallavolistica giallorossa e da subito ne sono rimasta colpita positivamente. Ho avuto anche l’onore di conoscere il presidente Callipo, di cui ho molta stima e rispetto. Personalmente ritengo che questa possa essere una grande occasione di crescita professionale, visto l’elevato livello di pallavolo che la società porta avanti da sempre. Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di cominciare a lavorare».

Sugli obiettivi nessun dubbio: «Innanzitutto, creare un gruppo solido, affiatato e basato sui principi di lealtà e correttezza che hanno sempre caratterizzato l’ottima pallavolo praticata dalla Callipo. Sul campo, invece, vogliamo vincere il campionato ed ottenere la promozione in B2». Quindi un messaggio al pubblico vibonese: «Ho conosciuto i tifosi della Tonno Callipo Volley in occasione della Coppa Italia maschile di A2 della scorsa stagione e devo dire che sono particolarmente calorosi e corretti. E grazie a queste caratteristiche sono apprezzati in tutta Italia. A loro voglio dire di sostenerci, in quanto quest’anno parte una nuova avventura firmata Callipo volley in campo femminile. Vogliamo raggiungere un grande obiettivo e abbiamo bisogno di tutti loro. Speriamo di renderli orgogliosi di tifare per questa maglia giallorossa, noi ce la metteremo tutta».

