Tonno Callipo Vibo, un altro magico triplete nell’anno della ripartenza dal basso – Video

Solo lo scorso anno di questi tempi si festeggiava un magico triplete, con la promozione in Superlega che si aggiungeva alla Coppa Italia e alla Supercoppa. La Tonno Callipo ritornava in alto, ma a sorpresa, dopo qualche giorno, la decisione di ripartire dal basso. Una decisione sicuramente inattesa, ma il progetto continuava lo stesso, abbracciando il settore femminile e profondendo nuove energie in ambito giovanile. A distanza di un anno missione compiuta da parte di un club sulla breccia da un trentennio.

La formazione femminile, al suo primo anno di attività, ha vinto il campionato e la Coppa Calabria (senza alcuna sconfitta) e sarà sicura protagonista nel prossimo torneo di B2. Ma anche la squadra maschile di Serie C, formata in larga parte da Under 17, ha conseguito la promozione, consentendo alla Tonno Callipo di festeggiare anche quest’anno il triplete. Non sarà paragonabile a quello dello scorso anno, però c’è sempre una squadra che vince e che festeggia, ritrovando anche una buona parte del pubblico vibonese.

Fra l’altro per un soffio non è arrivato il poker, perché la squadra di Serie C ha perso in finale nella Coppa Calabria. Gli stessi encomiabili ragazzi dell’Under 17 si sono ben distinti anche nella finale nazionale di categoria, mentre quelli dell’Under 19, con l’aggiunta di pochi elementi esperti, hanno conseguito la salvezza in anticipo nel torneo di Serie B, dove è stata promossa anche la formazione che ha disputato il torneo inferiore. Da regolamento non si potranno avere due squadre in B, ma cambia poco.

La Tonno Callipo continua a essere una gran bella realtà della pallavolo regionale e nazionale. Ripartendo dal basso, ha saputo essere ugualmente competitiva, dando maggiore spazio al vivaio e avviando quel percorso con la femminile che può portare lontano, arrivando a disputare un torneo nazionale.

Tornando alla finale della Serie C e alla relativa promozione, arrivata nella gara contro la Scuola Volley Paola, da evidenziare il bel gesto della compagine tirrenica. La Volley Paola, infatti, ha acconsentito affinché la finale si giocasse a Vibo, per permettere ai giovani atleti della Tonno Callipo di partire subito per le finali nazionali, dove tra l’altro hanno fatto un’ottima figura. Riflettori di nuovo sulla Tonno Callipo, allora, e su un PalaValentia che ha registrato una buona cornice di pubblico, con una folta rappresentanza ospite. Alla fine grande gioia in casa giallorossa, per una nuova promozione che rende tutti orgogliosi.