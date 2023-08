Tonno Callipo Volley Vibo, è Denise Vinci la nuova schiacciatrice

Vibonese, ventinovenne, schiacciatrice di grande esperienza e qualità, Denise Vinci è il nuovo martello della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia per la Serie C femminile. Background alle spalle di tutto rispetto per Denise avendo giocato in categorie importanti tra B1 e B2 con TodoSport, Lamezia Volley, Pallavolo Pontecagnano e Snoopy Pesaro. Forte in attacco e reattiva in ricezione, Denise ha raggiunto negli anni una maturazione tecnica tale da essere completa in ogni fondamentale. Le abilità tecniche e le sue doti caratteriali renderanno Denise un punto di riferimento in campo. È alquanto decisa Denise in questa nuova avventura giallorossa: «Ho accettato la proposta della Tonno Callipo Volley poiché – spiega la neo-schiacciatrice – mi ha trasmesso l’entusiasmo di iniziare un percorso che mira a valorizzare ulteriormente il volley femminile. Si parte dalla Serie C ma con presupposti chiari e mirati all’aggregazione di un gruppo solido che possa rapidamente dire la sua sul campo, con l’auspicio di raggiungere altre categorie, naturalmente». Sugli scenari del prossimo campionato Denise manda un messaggio chiaro: «L’obiettivo è sicuramente quello di fare del nostro meglio, dimostrando la validità del progetto che si vuole portare avanti». Non manca anche l’invito agli sportivi vibonesi: «Ai tifosi vorrei dire che ai nastri di partenza noi ci faremo trovare pronte, per farlo al meglio abbiamo bisogno del loro importante sostegno».

