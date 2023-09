Tonno Callipo, la squadra femminile pronta a sfidare il San Lucido

Dopo oltre venti giorni di intensa preparazione per la Tonno Callipo, ecco le prime prove del rettangolo di gioco per la formazione di coach Boschini. Pianificati i primi tre allenamenti congiunti per le giallorosse che disputeranno gli incontri a partire da venerdì 22 settembre. Si inizierà con la trasferta a San Lucido, squadra neopromossa in B2 dopo la splendida accoppiata Campionato-Coppa Calabria della scorsa stagione. Il match inizierà alle ore 19:00 e sarà un primo banco di prova per la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, impegnata a confrontarsi con un sestetto di valore, che viaggia anche sulle ali dell’entusiasmo vista l’ultima trionfale stagione.

Dopo sei giorni, nel secondo allenamento congiunto programmato, ecco l’esordio interno al PalaValentia per la Tonno Callipo: giovedì 28 settembre alle ore 20:00 sarà un’altra formazione di B2, Reggio Calabria, a testare gli augurabili progressi del sestetto di Boschini. Anche qui si incontrerà una squadra quotata, reduce dalla salvezza in B2 e dunque sarà un valido test viste le ambizioni della Callipo per il prossimo torneo di Serie C. Chiuderà questo trittico di test, dopo soli due giorni dunque sabato 30, il rendez-vous con San Lucido stavolta a Vibo, s’inizierà alle ore 17:30. In entrambe le gare interne al PalaValentia porte aperte per i tifosi giallorossi, che potranno così ammirare da vicino l’ambizioso sestetto vibonese in un campionato di Serie C che si preannuncia già entusiasmante.

LEGGI ANCHE: Serie B: La Tonno Callipo Volley maschile inizia la preparazione

Volley, per la squadra femminile della Tonno Callipo campionato al via

Arriva alla Volley Tonno Callipo il libero Martina Landonio