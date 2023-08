Volley, per la squadra femminile della Tonno Callipo campionato al via

Emozione ed entusiasmo sono gli stati d’animo con cui ci si avvia ad aprire un altro avvincente capitolo della trentennale storia della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Si raduna lunedì 28 agosto presso il PalaValentia, la nuova squadra femminile che disputerà il campionato di Serie C. Visite mediche al mattino ed inizio degli allenamenti nel pomeriggio, con seduta pesi. Affidata alle cure del tecnico Diego Boschini, lunga esperienza in vari club di Serie B e con inizi nella storica e prestigiosa Foppapedretti Bergamo, la società giallorossa ha costruito, attraverso il neodiesse Giuseppe Defina, un roster di qualità e spessore, già indicato da molti come sicuro protagonista, ma poi sarà sempre il campo a decidere i destini agonistici. A far da chioccia ad un gruppo ben assortito ecco le esperte brasiliane Oliveira e Macedo, in Italia già da diversi anni ed anche in categorie maggiori, sono dunque aduse al clima battagliero calabrese avendovi già giocato. Quindi una batteria di martelli sicuramente prolifica quali Denise Vinci, Piarulli e Milazzo, per passare alle centrali Macedo, Cellamare e Martina Vinci; gli opposti Oliveira e Scibilia; le registe Salimbeni e Fiorini ed i liberi Darretta e Landonio.

Coach Boschini entusiasta della nuova avventura giallorossa sarà coadiuvato dal secondo allenatore Antonio Lazzaro che sarà anche il preparatore atletico (laurea in scienze motorie, con due specializzazioni in scienze e tecniche dello sport ed in attività motoria preventiva ed adattata). Lo staff medico è composto dall’ortopedico Valerio Mastroianni, professionista di indubbie qualità ormai da anni in forza alla Tonno Callipo Volley, dal vibonese Nicola Arena in qualità di medico sociale, all’ennesima riconferma, e dal fisioterapista Francesco Canalicchio (laurea in fisioterapia, specializzato in terapia manuale e disturbi muscolo-scheletrici). Della comunicazione si occupa Rinaldo Critelli, mentre segreteria e social media saranno affidati ad Andrea Lombardo. Sulla stagione che prende ufficialmente il via domani ecco le impressioni di Filippo Maria Callipo, vicepresidente della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia: «Per la nostra società è sicuramente l’inizio di un nuovo corso. La squadra è stata pensata e costruita per iniziare al meglio questa avventura e per portare ancora in alto la bandiera calabrese. Spero che intorno alla squadra si crei il giusto entusiasmo per vivere un campionato ricco di emozioni».

Organico Tonno Callipo volley femminile

Palleggiatori: Anna Salimbeni (‘00), Giorgia Fiorini (‘02).

Centrali: Camilla Macedo (‘89), Mariangela Cellamare (‘00), Martina Vinci (‘99).

Schiacciatori: Denise Vinci (‘94), Miriana Piarulli (’95), Angela Milazzo (‘03).

Opposti: Suelen Oliveira (‘86), Giulia Scibilia (‘07).

Liberi: Elisa Darretta (‘96), Martina Landonio (‘04).

Allenatore: Diego Boschini

Secondo allenatore e preparatore atletico: Antonio Lazzaro

