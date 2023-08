La Todosport volley pronta a ripartire: al via la preparazione per il campionato di B2

Dopo tanti mesi di inattività, e dopo un’estate passata a rinforzare la nuova squadra che andrà ad affrontare il campionato di Serie B2 Femmnile, in casa Todo è ora di riprendere a sudare. Infatti la squadra vibonese lunedì 28 agosto si ritroverà al PalaBorsellino per dare inizio alla preparazione fisica sotto gli ordini del preparatore Pasquale Piraino e del duo tecnico Claudio Torchia – Vito Iurlaro, per loro doppia seduta. Si comincerà a fare quindi molto sul serio in vista di una stagione che si preannuncia lunga, difficile e piena di insidie. Si è lavorato molto bene in sede di campagna acquisti con il direttore sportivo Luigi Ceraso, che si è passato pomeriggi interi al telefono con procuratori ed atlete. Alla fine ne è venuta fuori una squadra finalmente rinnovata, al cui interno sono rimaste solo atlete motivate e quelle che sono arrivate lo sono ancora di più. Sarà un mix di esperienza e gioventù che tanto piace alla società. Domenica sera, la squadra si ritroverà nella struttura di gioco, per un breve saluto con la dirigenza e poi ci sarà un aperitivo di benvenuto.

