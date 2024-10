Volley: dopo il successo a Gioia Tauro, tutto pronto per l’esordio in casa della Todosport contro l’Elio Sozzi

La partita si disputerà al PalaBorsellino di Vibo alle ore 18:30. Il coach Vito Iurlaro: «Avremo di fronte una squadra che non regalerà nulla. Serve la giusta cattiveria per replicare il turno precedente»

Dopo la gara vinta a Gioia Tauro, che ha portato i primi tre punti in classifica, il Panificio-biscottificio Pesce Todosport si appresta a fare l’esordio casalingo contro un’avversaria non certo facile. Infatti, le ragazze di Vito Iurlaro oggi, sabato 12 ottobre, incroceranno sul terreno del PalaBorsellino le giocatrici dell’Elio Sozzi. Un avversario da prendere con le molle, che verrà a Vibo Valentia per rendere difficile la vita alle padrone di casa. Per questo motivo, il coach vibonese non ha mollato un solo centimetro ed anzi ha intensificato il lavoro, sia in gym con il preparatore Marc Falduto, sia nell’allenamento tecnico-tattico, andando a migliorare le cose che non erano andate molto bene a Gioia Tauro. La gara aperta al pubblico che si giocherà pomeriggio, con inizio alle ore 18:30.

«Siamo ovviamente felici per l’esordio positivo di mercoledì a Gioia Tauro – ha dichiarato l’allenatore Vito Iurlaro – dove le nostre ragazze sono scese in campo con la giusta concentrazione, sapendo di avere di fronte un’avversaria temibile. Solo nel primo set abbiamo subito, anche per un po’ di emozione. Rotto il ghiaccio, tutto è stato più facile. Ora ci troveremo di fronte una squadra che non ci regalerà nulla. Ci vorrà quindi una grande concentrazione e la giusta cattiveria agonistica per replicare la bella prova offerta nel turno precedente».