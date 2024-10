Volley, la Todosport Vibo non lascia scampo alla Elio Sozzi: tre set senza storia e altri tre punti in attesa del derby contro Pizzo

Tutto facile per la formazione di casa che esprime un gioco quasi perfetto. Esordio stagionale per le giovanissime Carpinelli, Barbuto e Maccarano

Tutto facile per la Todosport Vibo Valentia che in casa, contro la Elio Sozzi di Reggio Calabria, incamera altri tre punti che la tengono in alto in classifica. Le ragazze di Vito Iurlaro hanno dominato la gara sin dall’inizio, grazie ad un gioco quasi perfetto che ha messo in difficoltà le avversarie. Tre set che non hanno avuto quasi mai storia, escluso forse il primo, dove le ragazze della Todosport, dopo aver preso un largo vantaggio, si sono adagiate sugli allori e la Elio Sozzi ne aveva approfittato per diminuire il divario.

L’inerzia del match è però tornata presto a favore della formazione vibonese, gli errori sono diminuiti ed il set ha preso la via delle padrone di casa. Il secondo non ha avuto letteralmente storia ed è finito sul punteggio di venticinque a due. Nell’ultimo parziale ancora le padrone di casa che impongono il loro bel gioco e portano in cascina altri tre punti, in attesa del derby del prossimo turno contro la corazzata Pizzo. Hanno fatto il loro esordio stagionale le giovanissime Carpinelli, Barbuto e Maccarone.