Volley, in casa Todosport c’è voglia di riscatto dopo il derby a Pizzo: tutto pronto per la sfida contro la Tavernese

Dopo la sconfitta subita nel derby di sabato scorso contro la corazzata LoryVolley Pizzo, il Panificio-Biscottificio Pesce Todosport affronterà domani alle ore 18.30 la Tavernese Odontoiatria e Medicina sul terreno di gioco del PalaBorsellino di Vibo Valentia. La squadra reggina si presenta come un avversario molto ostico, con elementi davvero interessanti, e occupa le prime posizioni della graduatoria.

Per questo motivo, sarà necessaria una grande concentrazione e la giusta determinazione da parte delle ragazze vibonesi per conquistare i tre punti e risalire in classifica, riprendendo il cammino interrotto nel derby del turno precedente. Nonostante la sconfitta però, La Vecchia e le sue compagne hanno giocato una buona partita mettendo in difficoltà le quotate avversarie.

«Bisogna partire dalla sconfitta di Pizzo – ha affermato il coach Vito Iurlaro – per riprendere il cammino che si è interrotto. Avremo di fronte un’avversaria difficile da affrontare, che ha atlete di valore e che verranno a Vibo Valentia agguerrite. Abbiamo lavorato molto, dopo aver analizzato il video della partita giocata contro Pizzo, per correggere gli errori che ci hanno portato alla sconfitta. Nelle sedute di allenamento – ha poi concluso l’allenatore – ho ottenuto il massimo da ogni ragazza e sono davvero molto soddisfatto. È inutile dire che l’unico risultato che cercheremo è la vittoria».