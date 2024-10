Volley, nomina importante in casa Todosport: Alessandra Lopez Y Royo entra nel Club Italia del Sud

Nei giorni scorsi, Alessandra Lopez Y Royo, giovane atleta vibonese del settore giovanile del Panificio Biscottificio Pesce Todosport, ha ricevuto una convocazione nel Club Italia del Sud. La ragazza, che da questa stagione milita in orbita prima squadra nel difficile campionato di Serie C femminile, si è distinta per la sua notevole altezza, unita a capacità atletiche e tecniche che hanno attirato l’attenzione del selezionatore. Questa convocazione è un premio meritatissimo per i sacrifici compiuti da Alessandra in tutti questi anni. La ragazza, infatti, ha fatto la trafila in tutte le squadre del settore giovanile, fino all’esordio da titolare in questa stagione. Alessandra raggiungerà il gruppo il 24 ottobre a Siderno.

«Siamo super felici per questa importante convocazione della nostra Alessandra, ragazza serissima che abbiamo con noi da tanti anni», ha commentato il coach Vito Iurlaro. «È cresciuta molto fisicamente, ma soprattutto mentalmente, diventando un tassello importante per il settore giovanile prima e ora per il campionato di Serie C. Per noi – ha poi concluso l’allenatore – queste convocazioni sono un premio per tutto quello che stiamo facendo, districandoci tra mille difficoltà, e ci spingono ad andare avanti con maggiore convinzione. Complimenti ancora ad Alessandra, con la speranza che possa far parte sempre di questa importante rappresentativa azzurra».