Vibo, trasferta amara per la Digem Tavernese: Todo sport vince per 3-1

di Annamaria Implatini

È tempo di soddisfazioni in casa Digem, anche se il week end non è stato fortunato per la Digem Tavernese odontoiatria e medicina. A Vibo Valentia finisce 3-1 tra Vibo Todo sport e Digem Marina di Gioiosa. Una gara intensa e non sempre scontata ma che, alla lunga, faceva intravedere la matrice di questo incontro. Da un lato una squadra proveniente dalla serie B e strutturata per vincere mentre dall'altra una matricola con tanta voglia di fare. «Ci sono comunque moltissimi segni di miglioramento – commenta Di Garbo, il tecnico delle ioniche – e sono dati che mi tornano utili per programmare e gestire il prosieguo di questo campionato». Un torneo lungo e difficile, impegnativo per le formazioni annoverate ma indispensabile per crescere. «Siamo contenti per l'atteggiamento – continua trasferendo anche il pensiero della presidentessa Rosetta Scozzafava – e siamo soddisfatti per il premio di miglior giocatrice ad Anna Foti e per la continuità di buona prestazione delle più giovani».