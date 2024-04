Volley, grande festa per la Tonno Callipo che vince la 26esima partita e conquista la Serie B2

Il lungo viaggio è terminato con il sorriso, con l’ennesima vittoria, con la gioia e la festa. Per la Tonno Callipo Vibo la promozione in Serie B2 è diventata realtà, dopo aver vinto a Rossano la 26esima partita su altrettante gare di campionato. Un cammino da record, al quale bisogna aggiungere anche il trionfo in Coppa Calabria. La squadra allenata da Diego Boschini ha trionfato nel torneo di Serie C femminile, dominandolo dall’inizio alla fine. Arriva così l’ennesimo successo di un club orgoglio di Calabria da un trentennio. Anche sul parquet di Rossano la musica è sempre stata la stessa. A suonarla Denise Vinci e compagne in grado di vincere e di divertirsi, di lavorare duramente e di formare un gruppo unito, che ha saputo rispettare gli obiettivi stabiliti dal club giallorosso la scorsa estate. Grazie alla squadra femminile si sta cercando di riaccendere l’entusiasmo attorno alla Tonno Callipo. E migliore ripartenza non poteva esserci con questa prima avventura in giallorosso caratterizzata solo da vittorie e sorrisi.

LEGGI ANCHE: Volley, la Tonno Callipo vince la sua 25esima gara: battuta Cosenza

Volley, la Tonno Callipo batte Cirò: traguardo sempre più vicino

Volley, la Tonno Callipo continua la marcia: travolta Reggio Calabria