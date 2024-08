Serie C, la Tonno Callipo accoglie cinque giovani e promettenti atleti: «Pronti a dare il massimo»

Cinque giovani promettenti alla corte della Tonno Callipo. Comporranno l’organico impegnato in Serie C e nelle varie Under agli ordini del tecnico Francesco Defina. Nulla esclude che si avrà sempre l’occhio attento per eventuali passaggi con la squadra di coach Piccioni impegnata in B.

Si tratta di elementi classe 2008 e dunque di sedici anni, compiuti da poco, e di un atleta classe 2009. Il più piccolo appunto, risponde al nome di Francesco Commisso, schiacciatore nativo di Cinquefrondi ma ormai stabilitosi a Siderno, 15 anni compiuti lo scorso 29 aprile. Proviene dalla asd Pallavolo Jonica e spiega: «In questa prima esperienza lontano da casa, il mio obbiettivo è quello di crescere tecnicamente e di dare il meglio affinché si possano raggiungere dei buoni traguardi con la Tonno Callipo, che ho sempre seguito in questi anni», ha commentato.

Veniamo dunque ai 4 ragazzi 2008, tra cui un calabrese, due siciliani ed un umbro. Tra i giovani più promettenti del volley siciliano, la Tonno Callipo si è assicurata lo schiacciatore Sergio Mauceri da Biancavilla, che il 21 agosto ha compiuto 16 anni. Inizi ad Enna e scorso anno a Paternò promosso in C, Mauceri è stato convocato per due anni nella Rappresentativa catanese e nell’ultima stagione in quella regionale siciliana, con cui ha vinto il trofeo dei ‘Tre Mari’ ed un 6° posto al Trofeo delle Regioni. «Ho accettato la proposta della Callipo – spiega – perché sono fiducioso del progetto della società e credo sia una straordinaria opportunità per crescere tecnicamente ed a livello umano. La Tonno Callipo ha una storia importante nel volley e sono pronto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società». L’atleta si dice pronto alla nuova avventura, per la prima volta fuori dalla sua Sicilia: «Sicuramente sarà una sensazione nuova per me, l’obiettivo è di adattarmi rapidamente alla nuova realtà e diventare più indipendente. Immagino che soprattutto il primo periodo sarà difficile per l’ambientamento, ma sono convinto che a Vibo troverò le condizioni ideali per mostrare le mie capacità».

Per Mauceri anche un assaggio di azzurro… «A giugno scorso è arrivata la prima convocazione in maglia azzurra per uno stage con la Nazionale Under 17, su indicazione del coordinatore tecnico Vincenzo Fanizza e del 1° allenatore Luca Leoni. Confesso che non riuscivo a crederci: è stata una esperienza fantastica e nonostante non faccia parte della spedizione mondiale per la Bulgaria, è stato un grandissimo onore per me allenarmi con la maglia azzurra. Spero di confermarmi proprio alla Tonno Callipo e magari ritornare a vivere ancora e per più tempo quell’esperienza azzurra indimenticabile».

L’altro siciliano è il palleggiatore Nicolò Smeraldo, 16 anni compiuti lo scorso 11 giugno, proviene dalla G.S. Don Orione Palermo: «Sono felice e lusingato di iniziare il mio quarto anno di pratica della pallavolo con la nuova società della Tonno Callipo. Conosco già qualche mio nuovo compagno avendo partecipato al Trofeo dei Tre Mari e al Trofeo delle Regioni tenutosi proprio in Calabria. L’obiettivo è di integrarmi al meglio nella squadra, contribuendo con impegno e determinazione al successo del gruppo, insieme allo staff ed ai miei compagni. Mi aspetto grandi sfide e opportunità di crescita per diventare un giocatore sempre più completo. Da nuovo arrivato, sono entusiasta di mettermi alla prova in un ambiente competitivo come quello della Tonno Callipo. L’under 17 e 19 sono categorie che rappresentano un’importante fase di sviluppo, sia per affinare le abilità tecniche e tattiche, ma anche per crescere come atleta e persona. La speranza è che le stesse rappresentino il trampolino di lancio in futuro verso la prima squadra, consolidando la tradizione di eccellenza del Club giallorosso. Infine, spero di contribuire al successo della squadra e di vivere momenti emozionanti insieme ai tifosi: sono convinto che potremo raggiungere risultati importanti».

Del nuovo gruppo farà parte anche il libero Michael Buttarini, nato a Spoleto, anche per lui sedici anni, compiuti lo scorso 30 aprile. Negli ultimi 4 anni ha giocato nella Nuova Pallavolo Spoleto e prima ancora alla Clitunno Volley. Determinato e carico per la nuova avventura in giallorosso dice: «Non vedo l’ora di iniziare, sono entusiasta di questa nuova esperienza alla Tonno Callipo e ho tanti obiettivi da raggiungere. In primis quello di crescere sia tecnicamente che fisicamente e sono certo

che approdando in un club blasonato come la Tonno Callipo il percorso è già tracciato, e poi possibilmente spero di vincere quanto più possibile».

Dulcis in fundo ecco il calabrese Luca Vinci, sedici anni compiuti il 9 febbraio scorso, ha giocato come palleggiatore con Rossano e Corigliano. «È un onore per me – sottolinea – crescere ed essere allenato da professionisti ed in una squadra prestigiosa come la Tonno Callipo. Farò del mio meglio per ripagare l’opportunità che mi hanno dato e sono sicuro che crescerò molto, sia inserito nel contesto di squadra che soprattutto a livello individuale. Ciò grazie allo staff tecnico giallorosso con cui già ho avuto a che fare nel Trofeo delle Regioni di quest’anno. Il mio obiettivo è quello di dare il massimo, magari per bissare gli ottimi risultati che qui hanno già avuto la scorsa stagione, oltre che partecipare poi alle finali nazionali Under 17 e 19. E chissà poi essere sempre pronto a giocare con la serie B».