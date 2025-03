Volley, prova di forza e di carattere per la Tonno Callipo: battuto San Lucido

«Altri tre punti per noi», così le atlete giallorosse hanno scritto, sui social, nella foto di fine gara vittoriosa a San Lucido. Profilo basso ma grande forza di Denise e compagne. In totale i punti ora sono 52, con +8 su Volley Valley (con una gara in meno) e +11 su Siracusa. Un gruppo quello del presidente Callipo che si invola, cade, si rialza e vince per distacco anche in questa più competitiva Serie B. Gli ostacoli, sempre presenti in ogni gara, vengono saltati a piè sospinto dalla squadra di Boschini, brava a saper anche incassare ma altrettanto a rimettersi subito in carreggiata. Ciò accaduto contro l’ostico San Lucido, che aveva temporaneamente pareggiato i conti nel secondo set. Poco male.

L’animo combattivo delle giallorosse, sospinte dal calore di tanti tifosi giallorossi al seguito, si è subito palesato nei due successivi vittoriosi set, mettendo in evidenzia un connotato delle grandi squadre, che sanno quel che vogliono (e se lo prendono): ovvero il carattere. Così ecco la tempra forte di Cammisa, best scorer giallorossa con 18 punti (di cui ben 8 ace e 2 muri); quella trascinante di super-Macedo che, con 16 punti a referto di cui 2 ace e 4 muri, mette in bacheca probabilmente la migliore prestazione stagionale. E che dire dei quattro ace della ‘chirurgica’ Denise Vinci ed in totale fanno 11 punti sul tabellino; oltre all’esperta Rizzo con 12, ed infine l’usato sicuro di Martina Otta, altri 10 punti ad abbellire il poker di gare da titolare al posto di Bellanca, ancora non al massimo per via della convalescenza dall’infortunio ed in panchina. Menzione anche per la fine regista Curti e per i due liberi Darretta e Quarto.

Intanto settimana prossima, turno di riposo da calendario, in attesa poi dello scontro importante a Siracusa, attuale terza forza del torneo. Tornando al derby di ieri, poca storia nei tre set vinti da Vibo, sempre con distacchi vistosi. Nel secondo invece, ad appannaggio delle cosentine, il punteggio ha visto in vantaggio proprio le locali per 8-4, 16-12 e 21-14. Ma in 18 vittorie è del tutto naturale lasciare per strada qualche set, perché alla fine quel conta è il numero 3 nella casella dei punti a fine gara.

Intervista

Sorridente a fine gara coach Boschini che spiega: «Abbiamo giocato bene per tre set, quelli vinti benissimo. Nel secondo invece ci siamo innervositi perché loro hanno aumentato il livello della battuta ed il muro-difesa. Per cui siamo andati un po’ in difficoltà sulla ricezione, non riuscendo ad avere quella qualità che ci serviva per poter rimontare il set, quindi è andata così. Nel complesso un’altra prestazione in cui talvolta caliamo un pò ma poi recuperiamo, visto che gli altri set sono stati più o meno sempre nel nostro controllo. San Lucido – continua l’analisi del tecnico giallorosso – dispone sicuramente di attaccanti forti per la categoria. E quando sono riusciti a dare continuità al loro muro-difesa ci hanno messo in difficoltà. Soprattutto a livello mentale per via del fatto che, quando non riesci a mettere palla a terra e gli avversari continuano a difendere e contrattaccare in ogni situazione, allora poi diventa difficile recuperare. Però sono contento della reazione delle ragazze, che sono poi rientrate bene nel terzo e quarto set senza concedere grandi cose. Abbiamo fatto quello che ci aspettavamo e la squadra ha seguito esattamente le indicazioni tattiche impartite per cui siamo contenti. Anche perché sapevamo che era un campo ostico ed una partita difficile, dunque aver portato a casa i tre punti ci rende ancora più forti».

Quindi il monito importante di Boschini… «Dobbiamo renderci conto che ora più che mai occorre mantenere sempre alta l’attenzione in tutti i set, cercando di evitare cali di attenzione. Sicuramente i complimenti vanno anche all’avversario che ha fatto un’ottima partita, però noi abbiamo messo in campo la nostra esperienza e forza, riuscendo a vincere una gara importante. Adesso abbiamo un turno di riposo, dopo di che affronteremo Siracusa che sarà un altro crocevia per questo campionato. Ormai le partite si stanno riducendo, ne mancano solo quattro alla fine, quindi è importante mantenere i distacchi dalle inseguitrici. Un ringraziamento doveroso – conclude Boschini va ai nostri calorosi tifosi presenti anche ieri in questa trasferta a sostenerci ed importanti per raggiungere la vittoria».

San Lucido-Tonno Callipo 1-3 (17-25, 25-17, 19-25, 16-25)