A Ricadi acqua col contagocce da giorni, l’opposizione insorge: «L’Amministrazione si dia una mossa»

Sull'Albo pretorio non c'è traccia di emergenza idrica eppure i disagi durano da settimane: «Nulla è stato fatto in 5 anni per potenziare la rete»

Ancora la stagione turistica deve ingranare la marcia, ma su Ricadi e frazioni è già emergenza. «Da diverse settimane l’acqua corrente arriva nelle abitazioni solo per poche ore al giorno, causando notevoli disagi alla popolazione». La denuncia ci arriva dal gruppo consiliare di opposizione “Uniti per Ricadi”, che punta il dito contro l’amministrazione comunale di Nicola Tripodi per la «mancata prevenzione e gestione del problema». Secondo il gruppo, «numerose segnalazioni arrivano dai residenti del centro di Ricadi e delle frazioni», confermate da verifiche dirette degli stessi consiglieri di minoranza. «L’acqua arriva nelle abitazioni soltanto per poche ore al giorno per poi ritornare, quando va bene, il giorno dopo», ci ha poi sottolineato il capogruppo di minoranza Pasquale Mobrici. Una situazione, sottolinea ancora, che «crea notevoli disagi alla popolazione e soprattutto alle persone più fragili, anziani, famiglie con bambini piccoli e disabili», aggravata, dalla «mancanza di qualsiasi segnalazione ufficiale da parte del Comune riguardo le interruzioni». Di fatto, ad oggi, sull’Albo pretorio dell’Ente non compare alcuna informazione in merito.

“Uniti per Ricadi” accusa direttamente l’amministrazione di inerzia. «Nonostante tutte le sollecitazioni e le richieste formali del gruppo di opposizione, dopo quasi 5 anni di amministrazione, dobbiamo constatare che nulla è stato fatto per potenziare le linee ed i serbatoi», affermano i consiglieri. Sottolineano come, malgrado «impegni e rassicurazioni», questa «esigenza primaria sia stata completamente trascurata, senza interventi significativi sulle infrastrutture idriche, in particolare sui serbatoi». «I risultati si vedono: già ad aprile acqua corrente per pochissime ore al giorno», è l’amara constatazione del gruppo, che evidenzia come la crisi idrica si manifesti ben prima del picco estivo, solitamente più critico.

Di fronte a questa situazione, definita «emergenziale» già in primavera, il gruppo di opposizione «chiede un intervento immediato del sindaco e del vicesindaco per far fronte al problema e garantire l’acqua corrente tutto il giorno» ai cittadini di Ricadi e delle sue frazioni. Resta da vedere quale sarà la risposta dell’amministrazione comunale e quali misure verranno adottate per risolvere la carenza idrica.