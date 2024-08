Tonno Callipo, per Cugliari arriva la riconferma: «Orgoglioso di vestire la maglia giallorossa»

Cresce la vecchia guardia della Tonno Callipo e così dopo Mille, Saragó, Pisani e Tassone anche Deivydas Cugliari continuerà per la prossima stagione in maglia giallorossa. Il libero vibonese contribuirà dunque a formare una base solida, che possa integrarsi con i nuovi arrivati e con gli altri che completeranno ancora il roster per il nuovo torneo di Serie B. Anche a Cugliari è richiesto non solo di confermare le generali buone prestazioni dell’anno scorso, quanto anche di alzare lo standard di rendimento individuale, in modo da accrescere quello generale di squadra e inseguire così gli obiettivi prefissati dalla società giallorossa, magari con più tranquillità.

L’intervista

Allora Deivydas, continua la tua lunga esperienza alla Tonno Callipo: cosa significa per te un’altra stagione a Vibo?

«Significa davvero tanto visto che mi sono formato e cresciuto nel club della Tonno Callipo fin da piccolo. In questo momento posso dire di essere felicissimo e, soprattutto, di essere orgoglioso di continuare a far parte di questo club. Ringrazio la società che continua a darmi tanta fiducia, spero di ripagare dirigenti e tifosi dando il massimo in ogni occasione. Ciò per cercare di vivere insieme momenti felici e festeggiare qualcosa di importante».

Nuova Serie B con 9 siciliane e 3 calabresi e quindi una in meno non essendoci la promossa Reggio: un torneo sempre più difficile?

«Penso che, al pari dell’anno scorso, anche nel prossimo campionato le squadre cercheranno di fare la loro miglior rosa. Prevedo dunque sempre un campionato competitivo, in cui non ci si potrà rilassare un attimo».

Ti aggiungi a Mille, Saragò, Pisani e Tassone: è positivo ripartire da un nucleo storico della squadra?

«Con Luciano, Francesco, Simone e Giuseppe mi sono trovato benissimo. Siamo stati un gruppo affiatato sia sul campo di gioco che fuori. Questo spirito che si è creato tra di noi ci aiuterà sicuramente ad integrarci con i nuovi compagni di gioco».

Per quale obiettivo potrà lottare la Tonno Callipo?

«Sarà un campionato difficile e complicato. Anche quest’anno saremo una squadra molto giovane, dove la parola d’ordine sarà lavorare a testa bassa per fare sempre meglio. Sicuramente con l’impegno costante di ciascuno di noi, cercheremo di disputare un campionato soddisfacente, consapevoli che ci sarà sempre da lottare e su ogni campo. Per cui servirà trovare subito la giusta amalgama, cercando di fare punti fin da subito».