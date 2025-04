Trofeo Bussinello, quinto posto per la Tonno Callipo Under 17. Coach Defina: «Ottimo risultato. Ora pensiamo alla finale regionale»

Prestigioso quinto posto per la Tonno Callipo Under 17 al Trofeo Bussinello, giunto alla 22/esima edizione, organizzato dalla famosa Scuola Giovanile Anderlini a Modena. A ridosso di Pasqua, la scorsa settimana, già essere stati invitati ad un torneo con il gotha del volley giovanile italiano, è stato un motivo di orgoglio per la Tonno Callipo. Di fatto una sorta di riconoscimento al valore del vivaio giallorosso, che il sodalizio del presidente Callipo ha saputo conquistarsi nella sua ultratrentennale storia societaria.

La squadra giallorossa, affidata alle cure di Checco Defina e del vice Claudio Zagarella, ha fatto parlare positivamente di sé al cospetto di veri e propri mostri sacri del volley giovanile, quali Bologna, Materdomini, Perugia, Verona, Torino, Parma, alcune delle quali battute dalla Tonno Callipo. E basti anche pensare che la finale per il primo posto ha visto prevalere la Sisley Treviso sui Diavoli Rosa Milano.

L’esperienza a Modena

Un vero tour de force per i tonnetti giallorossi, protagonisti in tre giorni di ben sette partite giocate (al meglio dei due set su tre), di cui ben sei vinte ed una soltanto persa. In particolare Vibo, sempre prima nei primi due gironi eliminatori, ha battuto Mo.Re. Volley (25-10, 25-17) e Sir Safety Perugia (25-17, 25-19) nella prima giornata. Quindi a seguire vittoria contro Materdomini (25-17, 25-20) e Fenice Roma (25-13, 25-14). Dunque Vibo seconda delle prime 8 e come ranking dietro soltanto alla Sisley. Alla gara decisiva per i primi 4 posti, la Tonno Callipo ha ceduto alla Marino Pallavolo (alla fine giunta terza), per cui ha giocato per il 5/8° posto. Qui altre due vittorie dei giallorossi di Defina valse la posizione migliore, ovvero la quinta: prima contro il Sofia e l’ultimo giorno, mattina di sabato, altro 2-0 all’altrettanto prestigiosa Parella Torino sempre per 2-0 (25-11, 25-23). Insomma una maratona di tre giorni che ha sicuramente arricchito i tanti giovani giallorossi, tra cui anche 2-3 elementi della prima squadra, il centrale titolare Ivan Borgesi, e poi Kanar e Buttarini.

«Bellissima esperienza – sottolinea coach Defina – i ragazzi hanno fatto il massimo e si sono comportati molto bene. Giocare e battere società blasonate come, tra le altre, Perugia, Materdomini, Sofia e Torino accresce il merito per la nostra squadra. Infatti abbiamo perso soltanto una gara contro Marino, in cui non abbiamo giocato al massimo ma obiettivamente loro erano più forti sia fisicamente che tecnicamente. Tuttavia, nelle altre vittorie abbiamo dimostrato di essere anche noi ad un buon livello, e si tenga conto anche dei tanti spostamenti che abbiamo effettuato nel giocare sette gare in tre giorni. Il bilancio è sicuramente positivo e certo – conclude Defina – meglio di così non potevamo fare».

La finale regionale

Ma non finisce qui, perché stasera al PalaValentia (ore 19.30) si torna a fare sul serio, nel senso che c’è in palio la finale regionale Under 17. La Tonno Callipo infatti, ospiterà al PalaValentia la Tigano Palmi nella semifinale di ritorno, dopo aver vinto 3-0 nella gara di andata. In caso positivo la Tonno Callipo accederà alla finale, in gara secca ed in campo neutro, contro Cosenza (impostosi anche al ritorno, ieri, a Catanzaro per 3-1). La vincente prenderà parte poi alle Finali Nazionali di Alba Adriatica in Abruzzo, dal 20/25 maggio prossimi. Nel campionato di Serie C invece, quattro le gare alla fine del campionato: Cosenza, Praia e Lamezia in casa, Montalto fuori.

Organico under 17