Pallavolo, la Tonno Callipo si prepara per la B2 femminile: inizia una nuova avventura con grandi ambizioni e un roster rinforzato

Dal 26 agosto comincia ufficialmente la preparazione precampionato. Per la formazione guidata da coach Boschini è la prima esperienza a livello nazionale dopo il trionfo in Serie C e Coppa Calabria

La preparazione precampionato della Tonno Callipo, recentemente promossa in Serie B2, prenderà il via lunedì 26 agosto. La squadra giallorossa si appresta a vivere la sua prima esperienza a livello nazionale nel campionato femminile, con rinnovate ambizioni dopo il trionfo della scorsa stagione, culminato nella vittoria sia del campionato che della Coppa Calabria.

Guidata nuovamente dal confermato coach Diego Boschini, che quest’anno sarà affiancato dalla vice Valeria Pellegrini, la Tonno Callipo riparte da un nucleo di sei giocatrici riconfermate. Tra queste figurano le sorelle Vinci, Denise e Martina, Anna Salimbeni, Camilla Macedo, Angela Milazzo ed Elisa Darretta. A queste si aggiungono le nuove arrivate: il libero Geraldina Quiligotti, la schiacciatrice Ilenia Cammisa, la centrale Benedetta Rizzo, l’opposto Caterina Bellanca e la palleggiatrice Gea Penelope Curti. La società, presieduta da Pippo Callipo, punta quindi su un roster rinnovato e potenziato, con l’obiettivo di compiere un ulteriore passo in avanti, ma senza pressioni eccessive.

Come previsto, la Tonno Callipo è stata inserita nel girone L calabro-siculo, composto da tredici squadre anziché quattordici, il che implica un turno di riposo settimanale per ciascuna squadra. E sarà proprio la squadra di coach Boschini a inaugurare il turno di riposo nella giornata inaugurale del 12 ottobre.

Nel girone L, la Tonno Callipo sarà protagonista di derby regionali contro altre tre squadre calabresi: Races Finance S. Lucido, Sensation Profumeria Gioiosa Jonica e Volley Reghion Reggio Calabria. Le restanti nove squadre siciliane sono: Gbt Volley e Volley Terrasini di Palermo, Bricocity Galpealus Mascalucia, Cus Catania e Farmitalia Volley Valley di Catania, La Saracena Volley Piraino e SSD Trevieffe Arl Capo d’Orlando di Messina, Melilli Volley Augusta di Siracusa e Asd Fenice Volley Erice di Trapani.

Dopo il turno di riposo iniziale, la Tonno Callipo darà il via al campionato con due trasferte consecutive: la prima a Capo d’Orlando contro la SSD Trevieffe Arl, seguita dal primo derby stagionale a Gioiosa Jonica contro la Sensation Profumeria. L’atteso esordio casalingo al PalaValentia è previsto per il 2 novembre, quando la Callipo affronterà la Volley Reghion Reggio Calabria nel secondo derby stagionale. Il terzo e ultimo derby del girone d’andata è in programma per l’ottava giornata, il 30 novembre, contro San Lucido.

Il calendario prevede cinque turni di riposo: due durante le festività natalizie (29 dicembre e 5 gennaio), e altri tre nel 2025 (26 gennaio, 23 febbraio e 20 aprile). Il girone di andata si concluderà il 18 gennaio, mentre l’ultima giornata del campionato è fissata per il 10 maggio.

«Cominciamo il 26 al PalaValentia – afferma coach Boschini – con sessioni di tecnica e lavoro in palestra-pesi. Il precampionato è già completamente programmato e durerà 6-7 settimane. In seguito, organizzeremo gli allenamenti congiunti e stiamo completando la selezione degli avversari per le partite amichevoli. Avremo una settimana in più per prepararci, dato che nella prima giornata riposeremo, ma siamo tutti motivati e pronti a iniziare questa nuova avventura in B2».