Volley, vittoria netta della Tonno Callipo contro l’Aquila Bronte. Coach Piccioni: «Orgoglioso di questi ragazzi»

La squadra vibonese vince 3-0 al PalaValentia contro una delle squadre favorite per la vittoria del campionato mostrando solidità in campo e ottime capacità difensive

È una vittoria importante e convincente quella ottenuta ieri al PalaValentia dalla formazione maschile della Tonno Callipo Volley nella gara contro l’Aquila Bronte, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B2 – Girone H. La Tonno Callipo ha avuto la meglio contro un’avversaria considerata una delle squadre favorite per il campionato. Il 3-0 finale evidenzia un’ottima prestazione dei giocatori guidati dai tecnici Piccioni e Maragò. Con sette ace e un solido muro (7-5 a favore) la squadra calabrese ha saputo mettere in difficoltà la ricezione degli avversari, costringendoli spesso al time-out.

Tra i protagonisti, Pietro Mariano si è distinto come miglior realizzatore, supportato dal capitano Luciano Mille e dal giovane Pisani. Bisotto in regia ha diretto bene il gioco, e i centrali Saragò e Borgesi hanno contribuito sia in difesa sia in attacco. Cugliari ha registrato un’ottima ricezione, con una positività dell’83%. Dopo un primo set combattuto, in cui la Tonno Callipo ha mantenuto un vantaggio costante, nel secondo parziale i padroni di casa hanno allungato nettamente, chiudendo con un +12 (24-12) grazie a un ace di Mille. Il terzo set è stato più equilibrato, con un finale avvincente in cui i vibonesi hanno chiuso la pratica sul risultato di 29-27.

Le parole di coach Piccioni

«Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno eseguito tutte le indicazioni che avevo dato loro con Giampaolo Maragò, che è lui che prepara le gare sul piano tattico. Li abbiamo imbrigliati bene: credo che il risultato non rispecchi appieno le difficoltà della gara perché, magari, chi guarda solo al 3-0 rotondo pensa sia stata una passeggiata. Invece abbiamo sicuramente espresso un ottimo livello di gioco, siamo stati molto più continui rispetto a Letojanni e si è visto»

Piccioni ha poi sottolineato l’equilibrio del campionato: «Obiettivamente questo è un campionato molto equilibrato, si può vincere e perdere contro qualunque avversario, perché tutte le squadre si sono rinforzate con giocatori validi, quindi essendo il livello molto alto ogni domenica c’è da lottare. E contro Bronte ne è stata la riprova, perché ha un organico, col Lamezia, di prima fascia, e certo non si aspettava di tornare a casa con zero punti. Però ai ragazzi nel pre-gara avevo detto una cosa molto semplice, ovvero che bisognava dare un segnale: cioè che per vincere a Vibo gli avversari dovessero fare una grande partita e così non è stato per nostri meriti».

Infine, sulla consistenza del gruppo: «È ovvio che se dovessimo mantenere questo livello di gioco sarà difficile per tutti batterci, però lo è altrettanto giocare su questi standard. C’è una grandissima soddisfazione, l’orgoglio di avere portato a casa un risultato prestigioso. Però da lunedì dobbiamo tornare in palestra consapevoli che bisogna impegnarsi sempre al massimo e cercare ogni sabato di portare punti a casa».