Volley, full di riconfermati in casa Tonno Callipo: «Pronti a una nuova entusiasmante stagione»

Ne hanno di sogni e desideri i virgulti giallorossi, tutti orgogliosi di continuare a coltivare la loro passione, ancor meglio nella Callipo, determinati a calcare un giorno i taraflex più luccicanti delle categorie superiori. Di molti di loro la Tonno Callipo si avvarrà anche la prossima stagione: ad iniziare dal più “esperto” opposto Francesco Cariello, quindi lo schiacciatore Samuele Riga, i centrali Simone Saturnino e Halim Kanar ed il libero Andrea Fusco.

I ragazzi sono reduci da un’ottima stagione avendo conquistato l’inattesa promozione in Serie B, sfiorato la vittoria della Coppa Calabria di Serie C e ben figurato nelle finali nazionali Under 17. La Tonno Callipo crede in loro e i giovani atleti sono pronti a tuffarsi nuovamente in un’altra entusiasmante stagione. «Vogliamo confermare gli ottimi risultati della passata annata – sottolinea Francesco Cariello, 18 anni compiuti il 5 giugno e da sempre nella Tonno Callipo, il più ‘grande’ della compagnia -, chissà ripetendoci nelle due competizioni che giocheremo. All’inizio magari siamo stati una sorpresa, ma alla fine abbiamo dimostrato di meritare quei risultati. Pronto anche per la B? Mentalmente sì, certo – conclude – devo ancora migliorare tecnicamente e sono sicuro che ci riuscirò con l’aiuto del nostro staff tecnico».

Diciassette anni da compiere a dicembre, invece per Simone Saturnino, nativo di Cosenza, inizierà tra poco la sua quarta stagione in maglia giallorossa e mostra di avere le idee chiare: «Il mio sogno sportivo è quello di vincere tutto nella pallavolo, ma soprattutto quest’anno le competizioni nazionali con la Tonno Callipo».

Il più piccolo di questo quintetto è lo schiacciatore Samuele Riga, addirittura 16 anni da compiere il prossimo dicembre. Tra poco inizierà il nono anno in maglia giallorossa. «Il mio desiderio più grande – spiega – è quello di raggiungere alti livelli, come partecipare ai campionati di A2 e Superlega. Sarebbe poi fantastico se potessi realizzarlo con la mia squadra, la Tonno Callipo appunto.”

Altri sedicenni sono il centrale Halim Kanar ed il libero Fusco. Halim li ha compiuti il 25 gennaio scorso, è nato in Marocco e gioca nella Tonno Callipo da circa 3 anni: «Spero di continuare questa ancora giovane carriera pallavolistica con profitto e magari arrivare a giocare in categorie superiori in futuro». Fusco invece, è più piccolo del compagno solo di qualche giorno, essendo nato il 2 febbraio in provincia di Ragusa. Per lui sarà il terzo anno in giallorosso: «Mi auguro di migliorare le prestazioni – dice – per poter raggiungere obiettivi più importanti di quelli passati. Tutto ciò con la Tonno Callipo, che ormai può definirsi come una seconda famiglia per me. Il sogno sarebbe poter giocare in Superlega e magari proprio con la Tonno Callipo. Poi sarebbe il massimo giocare in Nazionale, dove già alcuni miei compagni sono riusciti ad assaporare un po’ quell’ambiente nelle Rappresentative giovanili».