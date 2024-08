Serie B2, in casa Tonno Callipo arriva Gea Penelope Curti: «Giocheremo un ruolo da protagoniste»

L’atleta, nata in Grecia, vanta diverse esperienze in campionati regionali e nazionali: «Pronta a dare il 100%»

La Tonno Callipo accoglie una nuova palleggiatrice. Si tratta di Gea Penelope Curti, nata in Grecia da genitori italiani. La 22enne, che vanta esperienze nelle giovanili Ata Trento e nell’Us Torri di Vicenza, ha conquistato diverse vittorie nei campionati regionali e ottimi risultati nei campionati nazionali. Quindi nella stagione 2018-19 ha disputato il suo primo campionato di B2 da titolare con l’US Torri. Mentre negli anni successivi ha giocato in B1 fino alla stagione 2022-23 con la Clai Imola. L’anno scorso, con il Blu Team Udine, ha sfiorato i playoff per un punto.

Da qui l’approdo alla Tonno Callipo: «Sono stata contagiata dall’entusiasmo che pervade questa società, entusiasmo dovuto alla promozione dell’anno scorso che sento presente e palpabile, e che sarà sicuramente il giusto vettore per la nostra prossima stagione».

In Serie B2, la Callipo neo-promossa, «penso che possa recitare un ruolo da assoluta protagonista, visto che la squadra è di alto livello ed è supportata da uno staff tecnico altrettanto valido. E poi la società ci mette a disposizione allenamenti e strutture che raramente si trovano in B2».

L’atleta si dice pronta ad affrontare le nuove sfide, certa di trovare «una professionalità rara per un campionato di B2. Per quanto mi riguarda sono felice di far parte di questa squadra e sono pronta a dare più del 100% in allenamento e in partita. Non vedo l’ora che inizi la stagione». E sugli obiettivi fuori dal campo: «La pallavolo è la mia passione e mi auguro di raggiungere grandi traguardi. Non bisogna però perdere il contatto con la realtà e penso anche al mio futuro post-agonistico. Infatti sono iscritta alla facoltà di Economia e Gestione d’Impresa, con disciplina e buona volontà riesco – conclude Gea Penelope – a gestire sia la pallavolo che lo studio».