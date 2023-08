Serie B: La Tonno Callipo Volley maschile inizia la preparazione

Con il raduno di martedì 29 agosto inizia la nuova avventura della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia a livello maschile, nel campionato di Serie B. In mattinata previste le visite mediche e poi al pomeriggio già al lavoro al PalaValentia agli ordini di coach Piccioni con pesi e seduta tecnica. “La squadra maschile fa sapere la società – disputerà dunque il torneo di Serie B, come del resto avviene ormai da diversi anni a questa parte, con la differenza che in questa stagione l’organico, storicamente costruito per dare spazio a giovani leve calabresi e non, è stato rinforzato da qualche elemento di esperienza. Ci riferiamo in particolare ai piacevoli ritorni di Luciano Mille e Francesco Saragò, al pari del nuovo arrivo di Jacopo Cimmino. Poi lo zoccolo duro degli ultimi anni rappresentato dai vari Giampaolo Guarascio, Simone Iurlaro e i più giovanissimi del settore giovanile giallorosso che alterneranno esperienze tra la Serie B e la C. Non mancano i nuovi giovani innesti quali Fiandaca, Michelangeli e Lupis. Gruppo modellato grazie al diesse Giuseppe Defina ed affidato all’esperienza del neodirettore tecnico nonchè primo allenatore della squadra di Serie B Francesco Piccioni, giunto al terzo anno di lavoro con la Tonno Callipo. L’ex schiacciatore, anche della stessa Tonno Callipo in A1, sarà coadiuvato dal secondo allenatore Giampaolo Maragò (scorsa stagione alla Tonno Callipo Volley come scoutman). Riguardo invece alla squadra che disputerà il campionato di Serie C, composta anche da elementi di questo gruppo, l’allenatore Francesco Defina sarà affiancato dal secondo allenatore Claudio Zagarella (scorsa stagione alla Todo Sport come allenatore del minivolley). Lo staff medico (V. Mastroianni – ortopedico; N. Arena – medico sociale; F. Canalicchio – fisioterapista) e il preparatore atletico (Antonio Lazzaro), oltre al roster femminile, coadiuveranno le due squadre maschili durante il corso della stagione sportiva. L’addetto stampa è Rinaldo Critelli, mentre ad Andrea Lombardo è affidata la segreteria ed i social media”. Sull’avvio della stagione del settore maschile ecco gli auspici del vicepresidente Filippo Maria Callipo: “Non vedo l’ora di vedere giocare i nostri giovani atleti che si alterneranno quest’anno sul campo vibonese con sicuramente una maggiore responsabilità e voglia di dimostrare il loro valore. Sono sicuro che gli allenatori a capo dei gruppi riusciranno ad impostare il gioco in modo da far spiccare al meglio la personalità di ognuno e così, insieme come squadra, raggiungere ottimi risultati”.

