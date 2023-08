Volley, in casa Tonno Callipo approda il giovanissimo Lupis: «Un onore essere qui»

Un’altra giovane promessa approda alla Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, si tratta di Davide Lupis da Rossano, sedici anni ancora da compiere il prossimo 9 settembre. Centrale di grande prospettiva, dopo gli inizi a Rossano, Davide ha giocato in prestito per tre anni nella Corigliano Volley dove, in Serie C, vince per due anni di fila (2021 e 2022) il torneo nazionale dello Csen. In famiglia Davide ha ricevuto l’influsso benefico della mamma che ha giocato a pallavolo «ed è grazie a lei – sorride – che mi sono appassionato». Sulla nuova avventura in maglia giallorossa Lupis spiega: «Ho accettato la proposta della Callipo perché la considero la migliore squadra qui in Calabria e tra le prime del Sud. Sono convinto di poter crescere tanto grazie ai miei nuovi compagni di squadra e alla preparazione dei miei allenatori, con cui ho avuto già a che fare nella Rappresentativa per il Trofeo delle regioni in Emilia-Romagna l’anno scorso ed a Campobasso quest’anno. Obiettivo? Penso che in Serie B possiamo raggiungere risultati importanti, sempre con impegno e determinazione. Per me è un onore giocare in una squadra del livello della Tonno Callipo Volley che ha avuto successi storici in Serie A».

