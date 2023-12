Volley, due atlete della Todosport prenderanno parte al raduno del Club Italia del Sud

Vanessa Dodaro

Due buone notizie in casa Todosport che riguardano atlete impegnate attualmente anche nel campionato di Serie B2 femminile. Si tratta di due ragazze provenienti direttamente dal settore giovanile che la società vibonese ha curato e fatto crescere, pian piano. Stiamo parlando di Vanessa Dodaro e Alessandra Lopez Y Royo, che da martedi 26 dicembre prenderanno parte al raduno del Club Italia del Sud che si terrà in quel di Policoro, in provincia di Matera. Se la Dodaro è una “veterana” del Club Italia del Sud, per Alessandra Lopez Y Royo, si tratta della sua prima importante avventura. Stiamo parlando di una ragazza nata a Vibo Valentia il 25 settembre del 2008, centrale, che piano piano ha fatto anch’essa la gavetta, passando per il florido settore giovanile arancioblù per assaporare anche l’ebrezza del campionato Nazionale di Serie B2. «Queste due convocazioni – dice Vito Iurlaro – ci riempiono di orgoglio e fanno capire che stiamo lavorando benissimo, lanciando sempre di più le nostre atlete. Per una società piccola come la nostra sono traguardi importanti, che ci spingono a fare sempre di più, pur operando tra mille difficoltà. Ovviamente speriamo che per loro l’avventura nel Club Italia del Sud possa proseguire e chissà, vedere anche qualche altra nostra atleta con loro».

