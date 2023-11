Volley, prima vittoria in campionato per la Todosport: battuta Paola

Arriva la prima vittoria in campionato per la Todosport, che espugna il difficile campo di Paola, diretta concorrente per la salvezza. Le ragazze del duo Torchia – Iurlaro hanno giocato una bella gara, dimostrando un piglio diverso dalle altre partite. Sono tre punti di platino, che fanno classifica e tanto morale in un campionato molto difficile e dove tutte le altre squadre non avranno vita facile. Il primo set padrona del campo assoluta la squadra vibonese, che non ha mai dato spazio a Paola. Gli errori sono stati ridotti al minimo. Nel secondo parziale la squadra di casa ha reagito, ma nonostante questo la Todosport, ha dato loro filo da torcere, perdendo il parziale per il rotto della cuffia. Terzo set, ritornano protagoniste le vibonesi che ingranano la quinta e vanno sull’uno a due. Il quarto set è combattutissimo. Si lotta palla su palla e si arriva ai vantaggi, dove la Todosport ha la meglio. Si vince uno a tre ed arrivano i primi tre punti in classifica.

Il tabellino

New Hospital 1 – Todosport 3

Progressione set: 17/25 – 25/23 – 20/25 – 28/30

New Hospital: Raschellà, De Simone, Ceglie, Mercanti, Stancato, Gianni, Vizza, Mondello, Cuzzola, Ritrovato, Lo Gerfo (L1).

Todosport: De Araujo, Okoma, La Gamba, Sorrenti, Manna, Napolitano, Dodaro, Lopez, La Vecchia, Angilletta, Montalbano, Dodaro M (L1), Lo Bianco (L2).

