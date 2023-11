Volley femminile, ancora un’altra sconfitta per la Todosport

E’ finito 1 a 3 il derby Todosport – San Lucido disputato sabato sera ma “piccoli segnali di ripresa continuano ad arrivare da parte della Todospsort, – fa sapere la società sportiva vibonese – che sabato sera nel derby calabrese contro il San Lucido ha dovuto alzare bandiera bianca, dopo una gara gagliarda, giocata a viso aperto. La compagine vibonese, sempre ultima in classifica con zero punti, come nella partita precedente ha messo in campo una grande voglia di giocare ed inoltre ha potuto schierare la nuova palleggiatrice la De Araujo, che ha dato sicurezza. Con lei e Angilletta in campo, si può sicuramente sognare di raggiungere la salvezza, traguardo prefissato ad inizio stagione da parte della società vibonese. Dopo aver perso il primo set, Sorrenti e compagne sono scese in campo con un piglio diverso, conquistando il secondo. Poi però hanno dovuto soccombere nel terzo ai vantaggi, grazie anche a delle scelte arbitrali alquanto discutibili. Nel quarto ha avuto vita più facile il San Lucido che si è portato a casa i tre punti”.

LEGGI ANCHE: Volley, l’atleta vibonese della Todosport Vanessa Dodaro convocata nel Club Italia del Sud

Volley, la Todosport affronta Sensation profumerie: buona gara ma niente punti