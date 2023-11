Volley, l’atleta vibonese della Todosport Vanessa Dodaro convocata nel Club Italia del Sud

Vanessa Dodaro

Grande soddisfazione in casa Todosport per la convocazione nel Club Italia del Sud dell’atleta Vanessa Dodaro. Giovanissima pallavolista che già negli anni passati era entrata nel mirino delle alte sfere della Federazione. Vanessa è una delle protagoniste del campionato di Serie B2, che il sodalizio vibonese sta giocando. Attualmente la ragazza si trova in ritiro con la rappresentativa azzurra in quel di Barletta e si sta allenando con lo staff a cui a capo c’è il dt Marco Mencarelli e con il tecnico federale Pasquale D’Aniello. La giovane atleta, nativa di Pizzo e cresciuta nel settore giovanile Arancioblù, sarà di nuovo a disposizione dello staff tecnico vibonese da giorno 4 novembre, giorno in cui la Todo affronterà in casa il San Lucido. «Siamo tutti veramente molto contenti per la chiamata nel Club Italia del Sud della nostra Vanessa – dice il coach Claudio Torchia -, perché per noi è sempre un grande orgoglio poter fornire giocatrici per un momento formativo così importante. In più, continua Torchia, è un premio per il nostro impegno quotidiano e per i sacrifici delle nostre atlete».

