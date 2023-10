Volley, la Todosport affronta Sensation profumerie: buona gara ma niente punti

La Todosport sfiora la possibilità di conquistare il primo punto in campionato al termine di una gara intensa e ben giocata a Gioiosa. Le ragazze del duo Torchia – Iurlaro, contro Sensation profumerie, hanno registrato una buona prestazione. Assenti Lauretta Okoma, ai box per una distorsione e la palleggiatrice Fabiola, il cui tesseramento è in via di perfezionamento. Buon match anche per Sorrenti. Positivi segnali per un sestetto costruito per poter centrare la salvezza e che nelle prossime giornate dovranno per forza di cose trasformarsi in punti da dover aggiungere alla classifica. Sulla partita rimane il rammarico per il terzo set perso ai vantaggi per degli errori commessi nei momenti topici del parziale. Ora testa alla prossima gara che vedrà le vibonesi impegnate contro il San Lucido.

Il tabellino

Sensation Profumerie 3 – Todosport 1

Progressione set: 25/22 – 19/25 – 26/24 – 25/15

Sensation Profumerie: Longo, Esposito,Gitti, Scaccino, Argirò, Gitti Marika, Therqaj, D’Elia (L1 ), Salvatore, Cilione, Giubergia, Amante, Barresi ( L2 ).

Todosport: La Gamba, Sorrenti, Mania, Napolitano, Lo Bianco, Dodaro, Lopez, Dodaro ( L ), Lavecchia, Angiletta, Montalbano.

Gioiosa Jonica.

LEGGI ANCHE: Volley, seconda sconfitta consecutiva per la Todosport che cade in casa contro Modica

Volley, la Todosport Vibo presenta ufficialmente la nuova rosa

Volley Vibo, nuovo acquisto per la Todosport: arriva Lauretta Okoma