Todosport, per La Gamba e Montalbano arriva la riconferma

Prosegue il lavoro del ds Luigi Ceraso, impegnato nella costruzione della nuova Todosport. Dopo gli arrivi di Apruti e Briante, il ritorno di Melanie Dodaro e le riconferme di Vanessa Dodaro, Sara Sorrenti e Alessia Lavecchia, ecco l’annuncio di altre due ragazze che rimarranno a Vibo Valentia. Stiamo parlando della centrale vibonese purosangue Anna Maria La Gamba classe 2003, anch’essa prodotto del vivaio della Todo, che dopo il campionato di Serie C dello scorso anno, ha detto sì in vista della nuova ed emozionante avventure che l’attende in Serie B2, che lei ha già conosciuto due stagioni orsono. Anche la La Gamba, con le sue prestazioni ha contribuito alla scalata ed alla crescita di questa società. Chi rimarrà a Vibo Valentia per un altro anno sarà Lorena Montalbano, ruolo schiacciatrice classe 1991. Atleta duttile e dotata di una buonissima tecnica e tanta grinta, capacità queste che anche nella prossima stagione l’atleta metterà a disposizione del tecnico Claudio Torchia. L’obiettivo è sempre quello fare pallavolo in maniera sostenibile, attingendo sempre di più dal florido settore giovanile e puntare su chi realmente ha a cuore la società.

