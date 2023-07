Open Day Vibonese calcio: soddisfazione della società per le alte adesioni

Va in archivio il primo “Open Day” organizzato dall’US Vibonese con l’obiettivo di visionare atleti in erba da inserire nelle squadre giovanili. Il bilancio dell’iniziativa, che ha interessato le categorie Under 15, Under 17 e Juniores, è più che positivo con oltre 200 adesioni registrate. Un dato che ha superato ogni aspettativa e che ha confermato l’interesse dei ragazzi per l’attività calcistica e il desiderio di mettersi alla prova per inseguire aspirazioni e sogni, con addosso la maglia rossoblù. La partecipazione massiccia e la scrupolosità dei tecnici nell’esaminare i singoli profili hanno richiesto il prolungamento dell’iniziativa da tre, come da programma originario, a quattro giornate. Particolarmente soddisfatto il responsabile tecnico del Settore Giovanile, Ettore Sangiorgio: “Abbiamo ottenuto un ottimo riscontro in termini di numeri che sono l’espressione diretta della fiducia e dell’entusiasmo delle famiglie e dei ragazzi. Sono state giornate molto intense e utili per valutare i partecipanti sia dal punto di vista tecnico che motivazionale. Molti di loro sono cresciuti nel nostro vivaio e hanno poi maturato esperienze in altre Società, per cui quello a cui stiamo assistendo è un riavvicinamento. Per trattenerli dovremo essere competitivi sia con l’offerta formativa che con

un’organizzazione efficiente”. Dopo questo primo passo per avviare le attività della cantera rossoblù Sangiorgio annuncia i prossimi programmi: “Faremo altre iniziative di questo genere in linea con l’obiettivo della società di dare la possibilità ai giovani del territorio di mettersi in gioco”.