Mileto, nel museo statale il concerto di chitarra del vibonese Enrico Damiano Vallone

Tutto pronto per il concerto solistico di chitarra “Colori del ‘900”, in programma all’interno del Museo statale di Mileto. L’evento musicale si terrà martedì 30 aprile, a partire dalle ore 17, nell’ambito della Prima stagione concertistica che vede coinvolti i musei e i parchi archeologici della Calabria, promossa dall’associazione “Animula” in collaborazione con la Drm del Ministero della Cultura. L’appuntamento previsto all’interno della realtà culturale della cittadina normanna vedrà, nello specifico, protagonista il chitarrista Enrico Damiano Vallone. Nato nel 1993 a San Costantino di Briatico, il maestro ha svolto gli studi accademici presso il Conservatorio statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, nella classe di chitarra diretta da Edoardo Carmelo Marchese, con il quale, nel 2021, ha conseguito il Diploma accademico di II Livello con il massimo dei voti e la lode. L’anno dopo ha ottenuto, sempre con lo stesso punteggio, il Master di II Livello in Alto perfezionamento in interpretazione musicale, scuola di chitarra, presso il Conservatorio statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino. Dal 2019 al 2022, tra l’altro, si è perfezionato a Siena con il maestro Eliot Fisk presso la prestigiosa Accademia Chigiana, ricevendo il Diploma di Merito ed esibendosi alla rassegna “Chigiana Chianti Experience, giovani talenti chigiani nelle terre del Chianti Classico”. Nel corso della sua carriera ha inoltre frequentato masterclass di perfezionamento artistico tenute dai maestri: Oscar Ghiglia, Frédéric Zigante, Luigi Attademo, Angelo Gilardino, Tiago Emanuel Cassola Marques, Marco del Greco e Andrea De Vitis. Presso il Conservatorio “Torrefranca” ha anche frequentato il corso di “Mental Training For Musicians” con la professoressa Inger Murray, docente alla Royal Danish Academy Of Music di Copenaghen. Dalla sua vanta pure attività di docenza e l’affermazione in numerosi premi e concorsi nazionali e internazionali. Fra le altre cose, in qualità di chitarrista si è esibito nel reading musicale “Battiti Calabresi”, presso la Cappella Orsini di Roma, collaborando in questo contesto con la casa editrice “Edizioni Beroe” di Vibo Valentia.

