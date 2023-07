Volley, l’atleta Milly Apruti pronta ad approdare alla Todosport

Prosegue il lavoro del ds della Todosport, Luigi Ceraso, impegnato a costruire la nuova squadra per il prossimo campionato di Serie B2. Infatti dopo l’arrivo di Antonella Briante, che ha fatto capire le reali volontà del sodalizio vibonese, ecco che nelle ultime ora arriva un nuovo annuncio. Infatti si è trovato l’accordo con la nuova palleggiatrice. Si tratta della talentuosa Milly Apruti, 19 anni, alta 170 cm. Un ottimo profilo voluto, cercato e raggiunto che va a inserirsi nel nuovo scacchiere. Milly ha sulle sue spalle, nonostante la sua giovanissima età la militanza in Serie D e Serie C con il Volley Gela e poi il campionato di Serie B2 giocato con l’Albaverde Volley di Caltanisetta. La giocatrice, con tanta tecnica e grinta, si metterà subito a disposizione del tecnico Claudio Torchia: «Ho deciso di accettare questo progetto – dice Milly – con la Todosport in primis per la gentilezza e la disponibilità che ho trovato in tutti i dirigenti. Mi hanno dato una spinta in più i grandi obiettivi che si è posta la squadra pur volendo inserire nella rosa atlete giovani come me». Dalla Sicilia in Calabria con molta determinazione: «Spostarmi in Calabria – conclude Milly, scaturisce dalla voglia di fare nuove esperienze e mi metterò sin da subito a disposizione affinchè si possa portare a termine un campionato pieno di soddisfazioni ed affrontato con il giusto spirito e voglia di divertirsi in campo».

