Vibonese Calcio: ecco lo staff che sarà al fianco del nuovo tecnico Buscè

Presentato ufficialmente il nuovo allenatore, la Vibonese ha annunciato anche i nomi di coloro che lo accompagneranno nella sua avventura in rossoblù. Il vice di Antonio Buscè è il fidato Francesco Nuti, in arrivo dall’Empoli, dove svolgeva appunto le funzioni di secondo. Manuel Gallelli, già al Cesena e al Crotone, farà da preparatore atletico e assieme a lui ci sarà un vibonese doc, quel Fortunato Riso che ritorna alla Vibonese dove aveva già svolto lo stesso ruolo nel Settore giovanile. La cura dei portieri sarà nuovamente affidata a Salvatore Periti, l’unico del precedente staff rimasto in organico. Per il preparatore reggino di nascita e taurianovese di adozione, la prossima sarà la decima stagione consecutiva a Vibo, dov’è arrivato nel 2014 con Gaetano Di Maria. Come fisioterapisti ecco altri due validi professionisti del territorio: si tratta di Marco Sgotto e del rientrante Emanuele Franzè: la loro presenza testimonia la volontà del club rossoblù, confermata dal direttore generale Antonello Gagliardi, di voler privilegiare le eccellenze del territorio. Come medico sociale ecco Giuseppe Topa.

Adesso spetta al direttore sportivo Francesco Ramondino mettere a segno i colpi di mercato. Con il centrocampista Alvaro Iuliano, la passata stagione alla Paganese, c’è già un accordo di massima. Quindi da Staropoli a La Gamba, passando per Bamba e Ficara sono diversi i nomi associati alla Vibonese. Nelle ultime ore, infine, i nomi di Furina e Chiricosta, entrambi ex Locri, sono associati sempre di più al club rossoblù.