Giuseppe Barbieri confermato alla guida del Real Parghelia

di R.S.

L’annuncio ufficiale arriva nel giorno del suo compleanno. Oggi sono 41 le candeline da spegnere per Giuseppe Barbieri, da 15 anni seduto su una panchina, e sempre nella giornata odierna arriva la notizia, e non poteva essere altrimenti, della sua conferma alla guida del Real Parghelia. Ha iniziato giovanissimo e ha ben presto cominciato a vincere. Nelle ultime stagioni una sfilza di promozioni, finali play off e coppe varie, con quasi 300 panchine in carriera in campionato. Al suo attivo quattro promozioni dirette (Tropea e per tre volte Parghelia), più tre volte secondo in classifica. E non solo: tre affermazioni nella Supercoppa della provincia e ben 4 finali play off disputate. Ha vinto tanto e ha lasciato sempre tanti bei ricordi, suscitando moltissime emozioni, in particolare a Parghelia.

Un allenatore aziendalista, Giuseppe Barbieri, di quelli che lavorano andando ben oltre il proprio settore di pertinenza, ben capendo il contesto nel quale si opera. Per lui parlano i fatti e i numeri ed anche gli attestati di stima ricevuti, in particolare dai calciatori che ha allenato (e in quindici anni di carriera sono stati tanti). Ha appena vinto il campionato di Seconda categoria con il Real Parghelia, ripartendo la scorsa estate praticamente da zero. Adesso si ritrova in Prima categoria, torneo che fra l’altro ha vinto nell’anno del covid. Di nuovo in neroverde, allora, per affrontare un’altra annata con grande entusiasmo, passione, la riconosciuta competenza e la voglia, consueta, di far bene.

