Grande successo per la prima edizione della gara “Corri Amo Parghelia”

Cala il sipario sulla prima edizione della gara podistica “Corri Amo Parghelia” valevole come seconda prova del campionato regionale di società di corsa su strada. Manifestazione regionale importante, inserita nel calendario nazionale della Fidal organizzata dalla Asd Atletica San Costantino Calabro con la preziosa e fattiva collaborazione della Pro loco di Parghelia e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Landro. L’evento, ben riuscito, ha visto la partecipazione di 120 atleti provenienti da tutta la Calabria che si sono sfidati su un percorso di dieci chilometri ricavato tra le vie della bellissima Parghelia. Venti invece i partecipanti alla gara non competitiva. Una mattinata di sport e sana aggregazione che ha registrato un buon numero di spettatori distribuiti lungo tutto il percorso e che hanno incitato ad ogni passaggio gli atleti in gara.

Importante anche il contributo della Protezione civile della vicina Tropea, dei volontari dell’associazione Enova provenienti da San Costantino Calabro, del personale sanitario, presente unitamente al medico sportivo per tutta la durata della corsa, del personale della polizia municipale che ha meticolosamente coordinato e presidiato l’intero percorso di gara consentendo agli atleti di correre in tutta sicurezza. I primi tre vincitori assoluti della categoria maschile sono, nell’ordine: Salvatore Curcio della Marathon Cs, Luigi Imbrogno (Cosenza K42), Domenico Tucci (Libertas Atl. Lamezia). La classifica della categoria femminile nei primi tre posti vede invece vincitrici: Francesca Paone (Corri Castrovillari), Faustina Bianco (della Corri Castrovillari), Maria Carmela Nardi (Kos Running).

