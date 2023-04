Prima gara podistica a Parghelia, tutto pronto per il taglio del nastro

L’amministrazione comunale di Parghelia, con la collaborazione dell’Asd Atletica San Costantino, la Proloco di Parghelia e della Fidal Calabria, organizza la prima edizione della manifestazione sportiva “Corri-Amo Parghelia”. La gara su strada, con circuito cittadino di circa dieci chilometri, è aperta alle categorie “Allievi”, “Assoluti (Jun-Pro-Sen)” e “Master maschile e femminile”. Possono partecipare persone dai 16 anni in poi, purché in possesso di uno dei seguenti requisiti: atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla Fidal, atleti in possesso di Runcard e Runcard/Eps, atleti tesserati per un ente di promozione sportiva (Sezione Atletica). Il costo dell’iscrizione per la gara competitiva è di 8 euro, mentre con pacco gara l’iscrizione è di 15 euro. Il versamento in contanti dovrà essere effettuato il giorno stesso della gara, contestualmente al ritiro del chip, del pettorale e dell’eventuale pacco gara richiesto che avverrà in piazza Meligrana. [Continua in basso]

L’iscrizione degli atleti Fidal delle categorie citate, deve essere effettuata sul sito Fidal entro la mezzanotte di mercoledì 26 aprile. All’evento ci si potrà iscrivere anche per la sezione non competitiva e passeggiata a passo libero. La partecipazione a questa sezione è aperta a tutti e non esiste limite d’età. Il costo d’iscrizione alla gara è di 5 euro, mentre con pacco gara è di 10 e si può effettuare lo stesso giorno della gara fino alle ore 10 in piazza Meligrana. Il ritrovo di giuria e concorrenti è fissato per le ore 8 in piazza Meligrana. Lo start per la gara competitiva avrà inizio alle ore 10,30 da piazza Ruffa, lungo un circuito cittadino di circa 1,3 chilometri da ripetere 8 volte per un totale di circa 10,4 chilometri e a tale gara parteciperanno le categorie maschili e femminili di “Juniores”, “Promesse”, “Seniores” (dai 35 anni in su). Per la categoria “Allievi” è previsto un percorso totale di 3,9 chilometri. Alle ore 10,40 avrà inizio la gara non competitiva, lungo un circuito di circa 1,3 chilometri da ripetere tre volte. Sarà garantita la presenza dell’ambulanza e l’assistenza medica ed il servizio d’ordine lungo il percorso che sarà interamente segnalato e chiuso al traffico. Inoltre, lungo il percorso, per i concorrenti è prevista la distribuzione di bottigliette d’acqua. Al termine della manifestazione, i primi tre vincitori di ciascuna categoria della gara competitiva saranno premiati in piazza Ruffa.

