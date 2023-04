Atletica, conto alla rovescia per la prima edizione del “Trofeo città di Ionadi”

Conto alla rovescia per la prima edizione della gara podistica “Trofeo città di Ionadi”. La corsa su strada si svolgerà domenica 23 aprile nella frazione Vena. Valevole anche come prima prova del Campionato regionale individuale Master, viene organizzata dalla società sportiva “Conoscere Ionadi”, presieduta da Antonio Rossi, sotto l’egida del Comitato Fidal Calabria e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Signoretta. L’avvio dell’edizione 2023 della manifestazione podistica è previsto alle ore 9, in via Mattia Preti, con l’incontro tra i giudici della Federazione e gli atleti partecipanti. Un’ora dopo, alle 10, si darà inizio alle gare non agonistiche riservate ai giovani nati, rispettivamente, nell’arco di anni 2016-2018, 2013-2015 e 2008-2012. [Continua in basso]

La prima edizione del “Trofeo città di Ionadi” si concluderà con la corsa valevole per il “Cri Master” in programma lungo le vie cittadine a partire dalle 11. Gli atleti competitivi si contenderanno la vittoria finale affrontando un percorso di circa 10 chilometri, i non competitivi si cimenteranno in un circuito ridotto di circa 5 chilometri. La partenza della gara è prevista, in tutti i casi, dalla via Mattia Preti. La corsa podistica su strada, organizzata come detto dalla “Conoscere Ionadi”, si avvarrà nell’occasione anche del valevole patrocinio della Regione Calabria e della collaborazione della locale associazione delle devote della Madonna del Santo Rosario di Pompei “Il Dono”.

