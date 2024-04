Incidente stradale: scontro auto-moto, un morto a Reggio Calabria

E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 “Jonica”, al km 15,300, all’altezza di Bocale, nel comune di Reggio Calabria. Il sinistro ha coinvolto un autoveicolo e una moto. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato temporaneamente interrotto in direzione nord della 106. A perdere la vita nell’impatto è stata una donna che si trovava alla guida dell’auto, Gabriella Laganà, 76 anni. La vittima, secondo i primi accertamenti, si è scontrata con la moto mentre si stava immettendo sulla superstrada, in direzione di Reggio Calabria. L’impatto, violentissimo, non le ha dato scampo, tant’è che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per estrarla dalle lamiere contorte dell’automezzo. Gravissime anche le condizioni del centauro coinvolto nell’incidente, che è stato soccorso e ricoverato in condizioni critiche al Grande Ospedale Metropolitano. Il tratto in cui si è verificato il mortale incidente è contrassegnato da numerosi innesti, alcuni abusivi, e nel passato è stato teatro di altri incidenti mortali.

Sempre a causa di un incidente stradale, il traffico è stato temporaneamente bloccato, dal km 210,175 al km 210,698, in direzione nord, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Saracena (Cosenza). In questo caso il bilancio è di due feriti. Due i mezzi coinvolti. (Agi)