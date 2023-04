Campionati juniores Judo Fijlkam, la vibonese Karol Bentivoglio conquista il pass per la finale

Nei giorni scorsi, la Scuola marziale vibonese ha fatto tappa a Castrovillari dove si sono svolte le qualificazioni per i Campionati italiani juniores Judo Fijlkam. Karol Bentivoglio, diretta dal maestro Ivan Manno, ha conquistato il pass per la finale che si terrà il 7 maggio a Napoli, consolidando il suo primato in regione che la vede per il terzo anno di fila primeggiare nella categoria -57kg. Conquistano un oro anche Ettore Manno ed Emma Marchese nella terza tappa del Grand prix Judo Calabria, diretti dal tecnico Raffaella Cannatelli. [Continua in basso]

«L’ennesima vittoria di Karol e dei nostri piccoli decreta la forza del nostro movimento marziale -afferma il presidente della Scuola Roberto Bucca – e maggio sarà il mese più importante. Saremo con il Judo anche a Rossano, il 14 maggio per il Trofeo Italia Fijlkam riservato agli esordienti; il 6/7 maggio con il Kendo saremo a Modena per i Campionati italiani a squadre e il 13/14 maggio a Lucca per i Campionati italiani giovanili della Confederazione italiana Kendo, dove i nostri ragazzi “punteranno alto” dopo una stagione di successi».

