Campionato italiano di Kickboxing: sul podio due atleti vibonesi

La “A.s.d. Fenix Sport Academy” realizza un traguardo ambito: due atleti della classe cadetti conquistano il podio nel campionato italiano di Kickboxing specialità Kick Light, a Lignano Sabbiadoro. Si tratta di Domenico Romano categoria OCad +60kg, 14 anni e Giuseppe Camillò categoria OCad -69 età, 15 anni. Gli stessi che in ogni gara di qualificazione (campionati regionali ed interregionali) si sono visti sul gradino più alto, hanno ora disputato un campionato italiano eccellentemente, portando a casa due medaglie. Domenico Romano ha disputato 3 match, vincendo il primo ancor prima del termine over point (con il massimo dei punti) e il secondo, gestendo spazi, distanze e senza subire punti; al terzo match, purtroppo, un gancio al setto nasale lo ha costretto a fermarsi, mettendo comunque al sicuro la medaglia di bronzo. [Continua in basso]

Giuseppe Camillò, invece, si è trovato in una categoria decisamente complicata, avendo nella sua pool l’attuale atleta della Nazionale Italiana e l’ex della stessa. Camillò disputa e vince il primo match con l’atleta della Nazionale Italiana in una prestazione che è stata definita dai presenti “fenomenale”; ha cosí diritto al pass per la finale e nel suo ultimo match si scontra con l’ex della Nazionale, ma perde per un solo punto. L’atleta vibonese, ad inizio match, si porta in vantaggio di pochi punti che difende per tutto il primo round e per i primi secondi del secondo round, ma subito dopo subisce un’azione che lo porta in svantaggio. Con l’amaro in bocca, la finale si conclude 2 a 1 ma vede Camillò Vice campione d’Italia. Tale risultato gli apre però il pass alla convocazione in Nazionale. “Due medaglie su due ai campionati italiani credo sia un risultato strabiliante – ha commentato Paolo Lo Preiato, presidente e coach dell’A.s.d. Fenix Sport Academy – ancora una volta abbiamo fatto la differenza e questa volta in una delle più prestigiose competizioni. Sono molto fiero di ciò che stiamo costruendo”.

