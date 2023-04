Campionato italiano di Kickboxing: due atleti vibonesi tra i partecipanti

Il 13 Aprile parteciperanno al Campionato italiano e al Trofeo Italia Giuseppe Camillò classe OCadet -69kg e Domenico Romano classe OCadet 60+, 2 cadetti di alto profilo tecnico nella Kickboxing specialità kick light. Le due promesse vibonesi della Fenix che, nelle molteplici competizioni di qualificazioni regionali ed interregionali si sono distinti scalando il gradino più alto del podio. L’obiettivo per entrambi è concludere la stagione in quest’ultimo sprint con un festeggiamento azzurro! Giuseppe Camillò ha l’arduo compito di tentare una vittoria, in quanto, come sogno ha quello di vestire la maglia della Nazionale! “Vinci le Nazionali e il sogno si realizza” è l’augurio dell’istruttore Paolo Lo Preiato. Per Domenico Romano, invece, è importante concludere questa gara con l’ennesimo primo posto. Un atleta che ha dato il massimo dal primo giorno che ha messo piede in palestra, ad ogni competizione ha disputato la media di 4/5 match sollevando sempre la gold medal. “Gli auguro l’ennesima gloria”, ha concluso l’istruttore. La kickboxing è uno sport da combattimento con origini molto antiche e nativo del sud-est asiatico, divenuto popolare negli anni ’60 in Giappone e poi diffusosi negli Usa, che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato.

