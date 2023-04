Ionadi, agli alunni della “Nicholas Green” il libro del pm antimafia Frustaci

Annamaria Frustaci

Significativo gesto compiuto dall’amministrazione comunale di Ionadi e dall’associazione di volontariato “A Trava” nei confronti degli alunni frequentanti le terze classi della scuola secondaria di primo grado di Ionadi intitolata a “Nicholas Green”. Nelle scorse ore i giovani allievi hanno ricevuto in dono il libro “La Ragazza che sognava di sconfiggere la Mafia“ di Annamaria Frustaci. L’autrice è nata a Catanzaro ed è cresciuta a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Dopo essersi laureata con il massimo dei voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa, nel 2010 è diventata magistrato ed è tornata a Catanzaro per svolgere la formazione, spostandosi poi alla Procura di Reggio Calabria, dove ha lavorato con Nicola Gratteri. Dopo aver rivestito altri incarichi, nel 2016 è ritornata ancora una volta nella “sua” Catanzaro per dare il proprio apporto nel pool antimafia, costituito dallo stesso Gratteri, organismo che ha rivelato i legami tra criminalità organizzata, politica e imprenditoria. Da due anni vive sotto protezione. [Continua in basso]

La Frustaci aveva quattordici anni quando il magistrato Gherardo Colombo si è recato in visita al Liceo classico che frequentava. Quell’incontro le ha segnato per sempre la vita, dandole consapevolezza che cambiare le cose e lottare per la legalità è possibile, anche quando si vive in territori difficili come quello calabrese. Il dono del libro “La Ragazza che sognava di sconfiggere la Mafia” è stato molto apprezzato dagli studenti della “Nicholas Green”, i quali nell’occasione hanno assunto il fermo impegno di diventare testimoni dell’importante valore della legalità. «Siamo certi – hanno dichiarato nel corso dell’incontro il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta e l’assessore comunale ai Servizi scolastici Nicolina Corigliano – che da domani avremo 39 ragazzi ancora più consapevoli, attenti e vigili sul tema della legalità. Grazie all’associazione “A Trava” per aver sposato a pieno questa iniziativa e per la preziosa collaborazione».

LEGGI ANCHE: Rombiolo, il pm antimafia Frustaci ai ragazzi: «Voi siete le vostre scelte» – Video

Torino, al Comune di Ionadi il premio nazionale “Persona e Comunità”