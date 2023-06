Ionadi, Parco delle Serre e Comune insieme per lo sviluppo del territorio

Parco naturale regionale delle Serre e amministrazione comunale di Ionadi insieme, al fine di avviare un percorso condiviso teso ad individuare opportunità di concreto sviluppo del territorio, in coerenza con le finalità stesse del Parco. Questi i primi frutti emersi dai numerosi incontri svoltosi tra le parti, rispettivamente rappresentati dal presidente Alfonsino Grillo e dal sindaco Fabio Signoretta. «La tutela dell’ambiente naturale e dei valori naturalistici, culturali ed ambientali – sottolinea al riguardo il primo cittadino di Ionadi – è un obiettivo strategico condiviso dai due Enti territoriali, che hanno dunque iniziato a ragionare in merito alle strategie di sviluppo locale che potrebbero condurre, in particolare, a mettere in evidenza e a tutelare tutta l’area della ex Ferrovia rimasta ancora immersa nel verde. Su quest’ultima si concentreranno le prime azioni concrete, con l’inserimento nei rispettivi atti di programmazione del Parco naturale regionale delle Serre e del Comune di Jonadi (con l’imminente approvazione del Dup) di quelli che potranno essere gli interventi necessari di finanziamento – conclude Signoretta – con particolare riferimento al recupero degli animali selvatici e alla gestione del percorso extraurbano a favore di ciclisti e pedoni. Un lavoro che certamente necessita di una cooperazione duratura nel tempo, i cui presupposti di partenza però sembrano già essere tutti presenti».

LEGGI ANCHE: Ionadi, prosegue l’opera di valorizzazione della “casamatta”

San Costantino Calabro, successo per Bimbinbici con oltre 90 piccoli partecipanti