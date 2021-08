Mileto, applausi per la decima edizione della gara podistica “La Normanna”

La premiazione degli uomini

Ennesima festa dello sport a Mileto, in occasione de “La Normanna”, gara podistica internazionale giunta quest’anno alla sua decima edizione. E anche in questo 2021 ad ergersi a simbolo della prestigiosa manifestazione su strada, organizzata con maestria dall’associazione Miletomarathon guidata dall’infaticabile presidente Salvatore Auddino, sono stati non solo i validi atleti italiani e stranieri che sono convenuti nella cittadina normanna per partecipare alla 10 chilometri su strada, ma anche i tanti bambini e i numerosi amatori che a partire dalle 19 circa hanno contribuito ad “aprire le danze” in attesa della competizione agonistica vera e propria, in programma alle 21, per la seconda volta nella sua storia in notturna. [Continua in basso]

La premiazione delle donne

Fra gli appassionati della disciplina che non sono voluti mancare all’appuntamento podistico dell’anno – nonostante le problematiche dovute al Covid-19 – l’indomito e combattivo Francesco, il quale in carrozzina anche in questa edizione ha percorso tra gli applausi dei presenti e con il fido “angelo custode” Rocco i tre chilometri del tracciato cittadino disegnato dal presidente Auddino. La competizione agonistica vera e propria, arricchita quest’anno dal commento dello speaker napoletano Gennaro Varrella, per quanto riguarda il settore uomini è stata vinta dal ruandese Jean Baptiste Simunkeka (31:01), il quale nell’occasione ha rispettivamente battuto i keniani Bosire Dennis Kiyaka e Moses Lekuraa.

L’arrivo del combattivo Francesco

Quarti e quinti gli italiani Pasquale Rutigliano e Pasquale Praticò. Nella gara femminile, la vittoria è invece andata appannaggio della keniana Brigid Jelimo Kabergei (34:37), seguita a ruota dalla connazionale Kembay Susan Aramisi, dalla ruandese Clementine Mukandanga e dalle italiane Angela Martinelli e Alessia Romano. In questa gara, da segnalare il sesto posto della miletese Rosa Ciccone. Finita la corsa, la festa del podismo regionale è proseguita in piazza Pio XII con la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2021 de “La Normanna”, alla presenza del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e delle massime autorità civili, politiche e militari del territorio.